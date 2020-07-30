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ВВП Германии во II квартале рухнул на рекордные 10,1%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Экономика Германии во втором квартале 2020 года сократилась на 10,1% к предыдущему кварталу, это максимальный спад с начала учета показателя, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Экономический кризис

В годовом выражении падение ВВП с поправкой на число рабочих дней составило 11,7%. Эксперты в среднем ожидали уменьшения первого показателя на 9%, второго - на 11,3%.

Destatis отметило, что зафиксировало резкое падение экспорта и импорта товаров и услуг, а также потребительских расходов, тогда как государственные расходы увеличились.

Окончательные данные о динамике ВВП ФРГ за II квартал будут опубликованы 25 августа.

Также 30 июля Федеральное агентство по трудоустройству сообщило, что число безработных в Германии в июле снизилось впервые с февраля. Показатель сократился на 18 000, до 2,923 млн человек. Безработица осталась на июньском уровне - 6,4%, максимальном с августа 2015 года.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа безработных на 43 000 и повышение безработицы до 6,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Количество открытых вакансий в стране в июле сократилось на 226 000 по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 573 000.

Хроника 27 января – 30 июля 2020 годаЭкономический кризис
Германия коронавирус Destatis

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