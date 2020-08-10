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"Ростелеком" выплатит дивиденды за 2019 год в размере 5 рублей на акцию

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Акционеры "Ростелекома" на годовом собрании 7 августа одобрили выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 5 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания.

Всего на дивиденды будет направлено 17,46 млрд рублей - это 77% от свободного денежного потока "Ростелекома" за прошлый год.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 21 августа.

Дивидендная политика "Ростелекома" предусматривает выплату не менее 75% FCF и одновременно не менее 5 рублей на акцию. Также выплаты не должны превышать 100% чистой прибыли, но по итогам 2019 года компания отступила от этого критерия (чистая прибыль за прошлый год составила 16,5 млрд рублей) для обеспечения акционерам обещанного уровня выплат с учетом увеличившегося после сделки по консолидации Tele2 количества акций.

Выплаты по итогам 2019 года пройдут одним траншем, без промежуточных.

По результатам 2020 года компания планировала вернуться к промежуточным дивидендам, однако 5 августа президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил, что за 2020 год компания, скорее всего, тоже не будет платить промежуточные дивиденды. По его словам, "Ростелеком" вернется к обсуждению этого вопроса осенью, однако вероятность возврата к двухразовым выплатам сейчас оценивается как низкая - менее 50%.

Free float "Ростелекома" составляет 28,64%. Росимущество владеет 38,2% оператора, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет - 3,36%, "Мобитела" - 0,38%.

Ростелеком Михаил Осеевский Tele2

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