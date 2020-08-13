Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 13.08В России 907 758+5 057В мире 20 620 847+277 258

Х5 сократит программу экспансии в 2020 году на 15-20%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - X5 Retail Group может сократить программу развития сети в 2000 году на 15-20% по сравнению с изначальным планом, заявил на телеконференции 13 августа гендиректор группы Игорь Шехтерман.

Экономический кризис

"Мы планировали открыть около 2000 магазинов, но из-за коронавируса отложили некоторые открытия. Сейчас мы считаем, что может открыть на 15-20% меньше, чем запланированные 2000, но мы будем следить за ситуацией на рынке, поведением конкурентов и можем ускорить экспансию в конце года", - сказал он.

Первоначальный план Х5 предполагал открытие в 2020 году около 2000 новых магазинов "у дома" "Пятерочка", а также супермаркетов "Перекресток" (gross, то есть без учета закрытий) и обновление около 1300 магазинов "у дома" и 30 супермаркетов. В апреле группа скорректировала планы.

Прогноз по капитальным затратам на 2020 год остался прежним - ниже показателя за 2019 год (81 млрд рублей), сообщила в четверг финдиректор Х5 Светлана Демяшкевич.

Во II квартале розничная выручка Х5 увеличилась на 13,2%, до 492,975 млрд рублей (рост замедлился по сравнению с 15,9% в I квартале, когда продажи ритейлеров поддержал ажиотажный спрос в марте). В частности, в апреле рост продаж составлял 16%, в мае - 11,1%, в июне - 12,5%.

Продажи сопоставимых (LfL) магазинов Х5 во II квартале увеличились на 4,3% благодаря взлету среднего чека на 26,1% при падении покупательского трафика на 17,2% в условиях карантинных ограничений.

"Чистая розничная выручка Х5 без учета НДС с начала III квартала выросла на 16,1% в годовом выражении, в том числе выручка "Пятерочки" - на 19,3%", - сообщила Демяшкевич. По ее словам, LfL-продажи Х5 за неполный квартал выросли на 7,6%, в том числе LfL-продажи "Пятерочки" - на 9,3%.

"Мы уже видим сильные результаты июля - в части выручки, LfL, прибыльности. Этот тренд продолжается в августе. Так что опасения, которые были у нас в I квартале, не оправдываются", - отметила финдиректор.

Во II полугодии 2020 года Х5 ждет продолжения роста рентабельности EBITDA.

"Мы ожидаем, что рентабельность в III квартале будет сильнее, чем результат III квартала 2019 года, и в целом во второй половине 2020 года EBITDA margin будет выше, чем во второй половине прошлого года", - заявила Демяшкевич. Шехтерман добавил, что текущие ожидания компании в части выручки, LfL-продаж и рентабельности во втором полугодии более оптимистичны, чем кварталом ранее.

X5 Retail Group коронавирус Игорь Шехтерман Светлана Демяшкевич

Новости по теме

Новости

Международные резервы России впервые превысили $600 млрд

Международные резервы России впервые превысили $600 млрд

В Белоруссии началась волна митингов на предприятиях

В Белоруссии началась волна митингов на предприятиях

Правительство изменило правила контроля за госзакупками

Правительство изменило правила контроля за госзакупками

США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

Оборот российских кинотеатров упал на 95%

Нефть умеренно подешевела после подъема до 5-месячного максимума

Мосбиржа зарегистрировала облигации компании "Обувь России" на 500 млн руб

Мосбиржа зарегистрировала облигации компании "Обувь России" на 500 млн руб

Китай начал готовить стратегию "внутренней циркуляции" для экономики

Рынок акций превысил 3030п по индексу МосБиржи во главе с "Аэрофлотом"

Лукашенко предложил протестующим найти работу

Лукашенко предложил протестующим найти работу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');