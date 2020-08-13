Х5 сократит программу экспансии в 2020 году на 15-20%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - X5 Retail Group может сократить программу развития сети в 2000 году на 15-20% по сравнению с изначальным планом, заявил на телеконференции 13 августа гендиректор группы Игорь Шехтерман.

"Мы планировали открыть около 2000 магазинов, но из-за коронавируса отложили некоторые открытия. Сейчас мы считаем, что может открыть на 15-20% меньше, чем запланированные 2000, но мы будем следить за ситуацией на рынке, поведением конкурентов и можем ускорить экспансию в конце года", - сказал он.

Первоначальный план Х5 предполагал открытие в 2020 году около 2000 новых магазинов "у дома" "Пятерочка", а также супермаркетов "Перекресток" (gross, то есть без учета закрытий) и обновление около 1300 магазинов "у дома" и 30 супермаркетов. В апреле группа скорректировала планы.

Прогноз по капитальным затратам на 2020 год остался прежним - ниже показателя за 2019 год (81 млрд рублей), сообщила в четверг финдиректор Х5 Светлана Демяшкевич.

Во II квартале розничная выручка Х5 увеличилась на 13,2%, до 492,975 млрд рублей (рост замедлился по сравнению с 15,9% в I квартале, когда продажи ритейлеров поддержал ажиотажный спрос в марте). В частности, в апреле рост продаж составлял 16%, в мае - 11,1%, в июне - 12,5%.

Продажи сопоставимых (LfL) магазинов Х5 во II квартале увеличились на 4,3% благодаря взлету среднего чека на 26,1% при падении покупательского трафика на 17,2% в условиях карантинных ограничений.

"Чистая розничная выручка Х5 без учета НДС с начала III квартала выросла на 16,1% в годовом выражении, в том числе выручка "Пятерочки" - на 19,3%", - сообщила Демяшкевич. По ее словам, LfL-продажи Х5 за неполный квартал выросли на 7,6%, в том числе LfL-продажи "Пятерочки" - на 9,3%.

"Мы уже видим сильные результаты июля - в части выручки, LfL, прибыльности. Этот тренд продолжается в августе. Так что опасения, которые были у нас в I квартале, не оправдываются", - отметила финдиректор.

Во II полугодии 2020 года Х5 ждет продолжения роста рентабельности EBITDA.

"Мы ожидаем, что рентабельность в III квартале будет сильнее, чем результат III квартала 2019 года, и в целом во второй половине 2020 года EBITDA margin будет выше, чем во второй половине прошлого года", - заявила Демяшкевич. Шехтерман добавил, что текущие ожидания компании в части выручки, LfL-продаж и рентабельности во втором полугодии более оптимистичны, чем кварталом ранее.