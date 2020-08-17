Выпуск легковых автомобилей в РФ в июле вырос впервые за год

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в июле показало рост впервые с июля 2019 года: на 3,9%, до 113 тысяч штук. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В январе-июле в РФ выпущено 623 тыс. легковых автомобилей, что на 30,2% меньше, чем годом ранее. В июле 2020 г. рост производства составил 3,9% в годовом выражении. Относительно июня 2020 г. выпущено на 7,6% больше легковых машин.

Производство грузовиков по итогам семи месяцев 2020 г. снизилось к 2019 г. на 21,2%, до 64,5 тыс. шт. В июле было выпущено на 17,9% меньше грузовиков, чем годом ранее, но уже на 14,9% больше, чем в июне текущего года - 10,9 тыс.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в январе-июле было произведено всего 7,5 тыс. шт. (-5,2% к 2019 г.). На фоне пандемии коронавируса их выпуск в текущем году рос двузначными темпами четыре месяца из семи. Однако в июле он достиг лишь 300 шт., обвалившись в годовом выражении на 34,7% и снизившись и июню 2020 г. на 0,4% Последний раз столь низкий показатель производства фиксировался в январе 2010 г., тогда в стране было произведено всего 282 больших автобусов.

Выпуск двигателей внутреннего сгорания в январе-июле в РФ составил 158 тыс. шт. (-13,3% к 2019 г.) В июле было выпущено 29 тыс. шт. (+27,5% к прошлому году и +9,5% к июню текущего). Росстат зафиксировал рост производства по данному виду продукции впервые с сентября 2019 г.

Производство в РФ автомобильных кузовов по итогам семи месяцев 2020 г. обвалилось на 90,7%, до 13,9 тыс. шт. В июле их выпуск составил 2,2 тыс. шт.: рухнул в годовом выражении на 84,2%, по сравнению с июнем 2020 г. - на 8,4%.

Основными производителями легковых машин в РФ являются ПАО "АвтоВАЗ", группа "Соллерс" ("УАЗ"), калининградский "Автотор", АО "Рено Россия" (завод Renault в Москве), ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге), ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (завод Nissan в Петербурге), грузовых - ПАО "КАМАЗ" и группа "ГАЗ".