Путин призвал Сечина быть готовым к моменту снятия ограничений ОПЕК+

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ограничения сделки ОПЕК+ в какой-то момент будут сняты, и российская нефтяная отрасль должна быть готова к такому будущему, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

Путин отметил, что "сокращение мировой экономики, российской экономики, связанные с этим ограничения добычи в рамках договоренностей "ОПЕК плюс" - "рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти".

Российский лидер также заметил, что, судя по всему, падение в РФ будет меньше, чем во многих других странах. "Посмотрим по результатам года. Рано или поздно это пройдет, повторяю, везде, и нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом мировой экономики", - подчеркнул президент.

Он также сказал, что хотел бы на встрече обсудить, "как строится работа компании в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции".