Россия вышла на стопроцентное исполнение сделки ОПЕК+

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Россия в июле исполнила сделку на 97%, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что в августе Россия уже вышла на 100-процентное исполнение обязательств, а 97% – это уже очень высокий показатель.

Ранее ОПЕК оценил исполнение сделки Россией в 88%, МЭА – в 96%, минэнерго РФ – в 99%.

Согласно условиям соглашения ОПЕК+, Россия должна была поддерживать добычу нефти на уровне 8,5 млн б/с в мае-июне-июле, с августа можно увеличить добычу до 9 млн б/с. Ранее Новак говорил, что Россия увеличит добычу нефти в августе на 400 тыс. б/с.

Ранее страны, которые не смогли выполнить сделку, обязались компенсировать объемы сокращения к концу сентября. ОПЕК подтвердил размеры компенсаций.