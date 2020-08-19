Новак заявил о хрупкости рынка нефти и предупредил о "черных лебедях"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди может быть много неопределенностей, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

Он отметил, что кризис не только унес сотни тысяч жизней, вирус, который охватил весь мир, нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в частности, нефтяной отрасли.

"Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям", - сказал министр на заседании Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+.

"Рынок еще сегодня достаточно хрупок", - заявил Новак. "Впереди много неопределенностей и, возможно, и "черных лебедей", - добавил он.

Российский министр отметил высокое исполнение сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в июле - 95%. "Нельзя останавливаться на достигнутых успехах, мы должны обеспечивать полное исполнение сделки ОПЕК+", - подчеркнул он.

"В отличие от других отраслей экономик в нефтяной сфере мы научились объединять усилия, чтобы достигать более быстрой балансировки рынка. Уверен, что наша кооперация еще не раз докажет свою эффективность, в том числе в рамках Хартии нефтяных производителей", - сказал Новак.

Министр энергетики РФ также отметил, что экономики стран начинают восстанавливаться после кризиса, затоваривание рынка нефти замедляется.

"Мы видим, что в июле глобальный индекс деловой активности в промышленности и сферах услуг достиг отметки более 50 пунктов. И это является своего рода начало экономического восстановления", - сказал Новак.

"Мы видим уже и первые признаки замедления процесса рыночного затоваривания. И впервые в июле объем коммерческих запасов (нефти - ИФ) в странах ОЭСР сократился на 13,4 млн баррелей в месячном исчислении", - сказал он.

Министр добавил, что совместные корректировочные усилия ОПЕК+ по снижению добычи были дополнены падением производства в других крупных странах-производителях, в частности, в США.