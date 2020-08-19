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ОПЕК+ согласовал компенсации отстающих

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Страны, не выполнявшие полностью соглашение по сокращению нефтедобычи в мае-июне-июле, в ходе мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили свои обязательства компенсировать эти объемы к концу сентября, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

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Комитет также потребовал от других стран, которые не исполняют соглашение, представить свои планы по компенсациям в секретариат ОПЕК к 28 августа.

Члены комитета отметили, что есть некоторые признаки постепенного улучшения рынка, в том числе накопление коммерческих запасов развернулось в другую сторону, а разрыв между спросом и предложением снизился.

Следующие заседания технического комитета ОПЕК+ (JTC) и министерского комитета (JMMC) запланированы на 16 и 17 сентября.

нефть ОПЕК ОПЕК+

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