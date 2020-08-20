ВТБ решил взыскать 5 млрд руб. с кредитора обанкроченных шахт в Кузбассе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковые заявления банка ВТБ к новосибирским ООО "Углетранс" (основной кредитор обанкроченных кузбасских шахт "Заречная" и "Алексиевская"), ООО Торговый дом "Авангард" и кипрской Krunch Limited на общую сумму 5,4 млрд рублей, сообщается в судебной картотеке.

В частности, сумма требований к "Углетрансу" и "Авангарду" - 2 млрд рублей и 2,1 млрд рублей соответственно, к Krunch Limited - 1,1 млрд рублей. При этом по искам к "Авангарду" и кипрской компании "Углетранс" проходит как третье лицо.

Заявления до настоящего времени не приняты к производству, причина их подачи в картотеке не раскрывается. Комментарий ВТБ "Интерфаксу" пока получить не удалось, однако знакомый с ситуацией источник подтвердил агентству, что указанные иски связаны между собой и имеют отношение к "истории с обанкроченными кузбасскими шахтами "Заречная" и "Алексиевская".

Как сообщалось ранее, ВТБ в начале лета обращался в арбитражные суды Кемеровской и Новосибирской областей с заявлениями о включении по 2 млрд рублей требований в реестр кредиторов двух других связанных с "Углетрансом" компаний - ООО "Сибшахтмонтаж" (Новосибирск, ранее было единственным покупателем угля у шахт "Алексиевская" и "Заречная", в начале июня в отношении ООО введено наблюдение) и ООО "Угольная компания Полысаевская" (Кемеровская область, пыталась вывести из кризиса обанкроченные шахты "Алексиевская" и "Заречная", в конце июня в ее отношении введено наблюдение).

"Углетранс" в августе 2019 года привлек в Сбербанке кредитную линию с лимитом 1,5 млрд рублей, "Полысаевская" и "Сибшахтмонтаж" выступили поручителями. Сбербанк обращался в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о банкротстве "Углетранса", однако суд не стал вводить процедуру банкротства в его отношении, поскольку "Углетранс" специализируется на деятельности автомобильного грузового транспорта и услугах по перевозке и, соответственно, относится к числу организаций, на которые распространяется действие моратория о банкротстве, введенного в связи с коронавирусом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Торговый дом "Авангард" зарегистрировано в декабре 2016 года, специализируется на деятельности автомобильного грузового транспорта. 100% компании владеет Денис Соловьев. В 2019 году ООО получило чистый убыток по РСБУ в размере 119 млн рублей.

"Углетранс" в 2019 году получил чистый убыток по РСБУ в размере 2 млрд рублей.