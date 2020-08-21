Сбербанк зафиксировал и устранил сбой в работе банкоматов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк России сегодня зафиксировал и устранил сбой в проведении платежных операций в интернете и в работе приложения и банкоматов, говорится в сообщении банка в его официальном телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что некоторые клиенты могли столкнуться с затруднениями при оплате в интернете и при использовании банкоматов и приложения "Сбербанк Онлайн".

"Сбой произошел по техническим причинам. Специалисты банка оперативно устранили затруднения. В настоящее время все системы банка работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Последний сбой в системе группы Сбербанка массово был отмечен клиентами в конце мая. Тогда клиенты приложения "Сбербанк Инвестор" столкнулись с некорректной работой сервиса. В частности, не видна была информация о портфеле клиента, отображался лишь размер средств на счетах.