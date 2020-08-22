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Клиенты Сбербанка снова столкнулись со сбоем в работе приложения

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк России в субботу вновь столкнулся с техническим сбоем в работе мобильного приложения, сообщили "Интерфаксу" три клиента кредитной организации.

Клиентам банка вечером 22 августа не доступны ряд операций, в частности, нельзя перевести средства с карты, узнать баланс счетов, оплатить услуги и провести внутренние переводы между собственными счетами и картами в банке.

Ранее Сбербанк сообщил, что зафиксировал технический сбой в пятницу, 21 августа, в первой половине дня. Тогда трудности наблюдались в проведении платежных операций в интернете, а также в работе приложения и банкоматов.

Сбербанк

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