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Рудник Evraz приостановил проходку после травмирования двух рабочих

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Таштагольский рудник АО "Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", входит в группу Evraz) приостановил проходку выработок после отслоения горной массы, сообщили в управлении по связям с общественностью Evraz.

"25 августа при проведении проходческих работ на шахте Таштагольская вследствие отслоения горной массы был травмирован работник подрядной организации. Коллега, помогавший пострадавшему, получил ушибленные раны", - объяснил он.

Пострадавших доставили в Таштагольскую районную больницу.

На предприятии создана комиссия по расследованию происшествия. Добыча и отгрузка руды продолжаются в штатном режиме.

28 июля на Шерегешском руднике "Евраз ЗСМК" машинист доставочной машины с грузом съехал в рудоспускную выработку. Выбраться из кабины он сумел сам. Врачи нашли у него политравму и травматический шок I-II степени. Работу на руднике приостанавливали, но эти ограничения уже отменены, сказали в Evraz.

В середине августа машинист Казского рудника "Евраз ЗСМК" получил травму на добычном участке при выполнении работ на трубопроводе сжатого воздуха.

Ранее Таштагольский, Казский, Горно-Шорский (Шерегешский) рудники, а также Гурьевский карьер по добыче известняка и Абагурская обогатительно-агломерационная фабрика входили в состав АО "Евразруда" (входило в Evraz), которое весной 2018 года прекратило деятельность и в результате реорганизации было присоединено к "Евраз ЗСМК".

"Евраз ЗСМК" образован в 2011 году, производит длинномерную продукцию строительного и машиностроительного сортамента, включая рельсы для железной дороги, трамвайных путей и метрополитена.

Евраз ЗСМК Шерегеш Evraz Таштагольский рудник

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