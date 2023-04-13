Рудник Evraz на курорте Шерегеш будет работать до 2035 года

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Шерегешский рудник в Кузбассе (в составе "Евраз ЗСМК") прекратит работу к 2035 году, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на выездном заседания комитетов Совета Федерации.

"У нас в Шерегеше рудник работает до 2035 года. К 2035 году он заканчивает свою работу, и город Шерегеш будет чисто туристическим (там расположен одноименный горнолыжный курорт - ИФ). Мы приступили к проектированию системы отопления всего курорта на основе газа", - сообщил глава региона.

Он уточнил, что на первом этапе курорт планируется снабжать сжиженным газом, но власти рассчитывают, что после переговоров с "Газпромом" в Шерегеше построят газопровод.

Говоря о благоустройстве города как туристического центра, Цивилев отметил, что в центре Шерегеша планируется построить площадь с двумя вокзалами - железнодорожным и автомобильным. Частный бизнес, по словам губернатора, будет строить подъемники, которые уходят с площади на гору Зеленую.

Согласно презентации, продемонстрированной в ходе выездного заседания, вокзалы планируется построить в 2025-2027 годах, пропускная способность каждого, как ожидается, составит 3 тысяч пассажиров в сутки. Площадь ж/д вокзала планируется порядка 1,9 тысячи кв. метров, автовокзала - 2 тысячи кв. метров. Также на период 2025-2027 годов запланирована реконструкция станции Шерегеш для организации приема и отправления пассажирских поездов дальнего следования и пригородных электропоездов. Кроме того, по словам губернатора, Шерегешу планируется присвоить статус города.

Согласно представленной в четверг презентации, объем инвестиций в курорт Шерегеш до 2035 года составит более 200 млрд рублей. Общая длина горнолыжных трасс составит 188 км, на курорте создадут 35,8 тысячи койко-мест в различных средствах размещения. Стратегия курорта Шерегеш направлена на рассмотрение в Минэкономразвития.

Осенью 2021 года Evraz заявил о старте инвестпроекта, направленного на восполнение выбывающих запасов руды Шерегешского рудника и удержание существующих объемов производства минимум до 2032 года. Компания тогда сообщила о планах начать добычу нижележащей руды с 2023 года. Полностью завершить строительство и приступить к активной выемке запасов с нового горизонта ранее предполагалось в 2024 году. Инвестиции оценивались в 4,5 млрд рублей. Проект направлен на обеспечение металлургических площадок дивизиона "Сибирь" Evraz собственным железорудным сырьем на 80%.