Головной офис ВТБ в Петербурге поменяет адрес

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ВТБ планирует изменить адрес головного офиса, а здание на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге продать, следует из проекта изменений в устав банка, которые будут предложены к рассмотрению на годовом собрании акционеров 24 сентября, и ответа пресс-службы ВТБ на вопрос "Интерфакса".

Сейчас формально головной офис банка находится в Санкт-Петербурге по адресу Большая Морская, д. 29, хотя по факту штаб-квартира банка расположена в Москве в башне "Федерация".

Поправками в устав предлагается изменить место нахождения головного офиса ВТБ, он по-прежнему будет находиться в Санкт-Петербурге, но в здании по адресу Дегтярный переулок, д. 11, лит. А. Необходимость смены адреса в ВТБ объясняют оптимизацией использования помещений, собственником которых он является.

"В случае положительного решения ГОСА о смене адреса, здание по адресу Большая Морская, 29, планируется к реализации", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.