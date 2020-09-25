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Акционеры ВТБ проголосовали за изменение адреса головного офиса банка

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ВТБ проголосовали за изменение адреса головного офиса банка, свидетельствуют материалы по итогам годового собрания, которое прошло в заочной форме.

Сейчас формально головной офис банка находится в Санкт-Петербурге по адресу Большая Морская, д. 29, хотя по факту штаб-квартира банка расположена в Москве в башне "Федерация". Одобренные поправки в устав изменяют место нахождения головного офиса ВТБ, он по-прежнему будет находиться в Санкт-Петербурге, но в здании по адресу Дегтярный переулок, д. 11, лит. А.

Необходимость смены адреса в ВТБ объясняли оптимизацией использования помещений, собственником которых он является.

В случае положительного решения ГОСА о смене адреса, здание по адресу Большая Морская, 29 планируется к реализации, заявили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

ВТБ

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