Голикова предложила продлить на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила продлить на сентябрь стимулирующие выплаты для медиков, которые борются с коронавирусом.

"Я бы просила вас согласиться с выработанным нами предложением о том, чтобы стимулирующие президентские выплаты, которые были введены вашим решением, были в полном объёме продлены на сентябрь 2020 года", - сказала Голикова в ходе совещания президента с членами правительства.

"Что касается четвертого квартала, то о порядке стимулирующих выплат мы вам доложим с учетом обстоятельств, о которых я уже сказала, и с учетом того, как будет развиваться ситуация (с заболеваемостью) в сентябре", - добавила она.

Голикова рассказала, что в четверг на заседании правительства будет рассмотрен вопрос о выделении дополнительных 12,1 млрд рублей на обеспечение выплаты зарплат за август медикам и другим гражданам, работавшим с коронавирусом.

"Завтра же на заседании правительства мы выделим дополнительно 9,8 млрд рублей на субсидии регионам страны также на осуществление региональных выплат медицинским работникам, которые работают с COVID, и ещё 5 млрд для тех медицинских работников, медицинские организации которых находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти и Московского государственного университета. Просим поддержать эти подходы правительства", - сказала вице-премьер президенту.