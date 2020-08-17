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Правительство не прекратит стимулировать медиков, которые борются с COVID-19

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правительство России выступит с предложениями в том или ином виде продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией, предложения передадут президенту Владимиру Путину, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом. Мы сейчас смотрим на пандемическую ситуацию в целом. Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения - и уверен, что их поддержат - о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными", - сказал премьер.

В рамках визита в Магадан Мишустин посетил областной онкологический диспансер и пообщался с персоналом клиники. Врачи поблагодарили главу правительства за меры поддержки и попросили передать слова благодарности президенту.

"Это в первую очень надо вам сказать спасибо - врачам, людям, которые спасали в период пандемии больных, тех людей, которые, к сожалению, оказались в сложной ситуации", - ответил Мишустин.

Он добавил, что и региональные надбавки медикам будут продолжаться до декабря.

коронавирус COVID-19

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