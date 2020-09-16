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Brent подорожала до $41,15 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Нефть дорожает в среду на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США на 9,52 млн баррелей по итогам прошлой недели.

Еженедельный доклад о запасах энергоносителей будет опубликован министерством энергетики США в среду в 17:30 по московскому времени. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 11 сентября, на 1,8 млн баррелей, падение запасов бензина на 7 млн баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве 16 сентября составила $41,15 за баррель, что на $0,62 (1,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,92 (2,3%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $38,97 за баррель, что на $0,69 (1,8%) выше уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы подорожали на $1,02 (2,7%).

Повышению цен на нефть накануне способствовали позитивные данные по экономике Китая и США, повысившие оптимизм в отношении перспектив спроса на энергоносители.

Тем не менее, Международное энергетическое агентство (МЭА) 15 сентября присоединилось к хору голосов, ожидающих снижения спроса на нефть.

МЭА заявило, что перспективы нефтяного рынка стали "еще более неопределенными" в связи с возобновлением роста заболеваемости COVID-19. Организация ухудшила прогноз снижения спроса на нефть в 2020 году на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,4 млн б/с.

Brent WTI США Американский институт нефти МЭА

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