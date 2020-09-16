ОЭСР улучшила прогноз для ВВП России на 2020г. и ухудшила на 2021г.

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз для ВВП России на 2020 год и ухудшила прогноз на 2021 год.

Согласно новым прогнозам ОЭСР, российский ВВП снизится на 7,3% в текущем году и повысится на 5% в следующем.

В июне организация представила два возможных варианта развития ситуации в экономике РФ. В первом случае предполагалось, что вирус продолжит отступать и останется под контролем. При таком сценарии ОЭСР прогнозировала снижение реального ВВП России по итогам 2020 года на 8% и рост на 6% в следующем году.

В другом варианте рассматривалась вторая волна распространения инфекции. В этом случае прогнозировалось падение российской экономики на 10% в текущем году и увеличение на 4,9% в 2021 году, сообщается в обзоре ОЭСР.