"Трубная металлургическая компания" ушла с Лондонской биржи

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - "Трубная металлургическая компания" ушла с Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE): с 17 сентября аннулирован листинг GDR компании по положению S и правилу 144А, сообщила ТМК.

Соответствующую заявку ТМК подала месяц назад.

Компания проводит делистинг с Лондонской фондовой биржи в соответствии с апрельским решением совета директоров не сохранять листинг GDR на LSE в качестве стратегического приоритета после завершения добровольного предложения о выкупе акций. Соотношение GDR к обыкновенным акциям ТМК составляет 1:4.

В конце июля вице-президент компании Владимир Шматович объяснял намерение провести делистинг падением ликвидности торгов в Лондоне.

Основным бенефициаром "Трубной металлургической компании" является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (контролирует 65% через TMK Steel Holding Ltd.). Эффективная доля Пумпянского – почти 80%, так как 22,4% после недавно проведенного выкупа владеет сама ТМК через один из своих заводов. Free float на данный момент около 12,5%.

Во вторник ТМК объявила новую программу выкупа 12,5% акций по цене предыдущей оферты – 61 руб. Программа будет реализована АО "Волжский трубный завод" ("ВТЗ", стопроцентная "дочка" ТМК).