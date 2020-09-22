Абрамович и Швидлер полностью вышли из капитала HGM

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Роман Абрамович, Евгений Швидлер и компания, принадлежащая экс-гендиректору Highland Gold Mining (HGM) Валерию Ойфу, полностью вышли из капитала HGM, продав свои доли компании Fortiana Владислава Свиблова, говорится в сообщении золотодобытчика.

Швидлер продал 4,94% акций, Абрамович - 4,16%, компания Matteson Overseas Ойфа - 1,28%.

В конце июля было объявлено о покупке структурой Свиблова 40,06% акций HGM у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров. На первом этапе Fortiana получила 23,95%, а оставшуюся долю должна была приобрести после одобрения ФАС.

В пятницу Fortiana объявила о том, что, получив одобрение ФАС, приступила к покупке оставшихся 16,11% и консолидации 40,06% (145 млн 759 тыс. 871 акция) HGM.

Цена сделки - 3 фунта стерлингов за акцию, общая сумма - 437 млн фунтов, или около $574 млн.

Fortiana уже направила оферту миноритариям Highland Gold о приобретении их акций по цене не ниже тех же 3 фунтов за штуку. В общей сложности Highland Gold для сделки оценена почти в 1,1 млрд фунтов ($1,4 млрд).

Проекты Highland Gold расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии. Highland Gold входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Акции компании торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи.