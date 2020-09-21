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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:01Заразились
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Рубль вырос к доллару и подешевел к евро вслед за динамикой на Forex

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Доллар немного снижается, евро растет на Московской бирже в понедельник утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 75,63-75,76 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 75,72 руб. (-2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 89,84 руб. (+17 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,33 копейки к уровню закрытия пятницы, до 82,08 рубля.

Доллар при этом оказался на 68,81 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 88,47 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов вслед за их котировками на глобальном рынке. Трейдеры ждут новых сигналов о прогрессе в переговорах законодателей по очередному пакету мер поддержки американской экономики, кроме того, их внимание на этой неделе вновь направлено на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Во вторник Пауэлл выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США на тему поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В среду ему предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената.

Тем временем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал оценку своего ключевого антикризисного инструмента - программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), объем которой составляет на данный момент 1,35 трлн евро. В частности, ЕЦБ намерен оценить, как долго стоит продолжать эту программу, отмечает газета Financial Times.

Помимо этого, инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире. В ряде стран наблюдается рост числа новых случаев заражения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, сообщила в пятницу британская пресса.

Общее число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии по состоянию на понедельник выросло до 7 001 273 человек, сообщил портал Worldometer. В Индии выявлено более 5,48 млн случаев заболевания, в Бразилии - 4,54 млн случаев. Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 31,22 млн инфицированных.

Цены на нефть опускаются в понедельник после максимального с июня скачка по итогам прошлой недели благодаря подтверждению странами ОПЕК+ приверженности сокращению добычи в полном соответствии с предыдущими договоренностями.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в понедельник снизилась на 1,11% - до $42,67 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 1,24% - до $40,6 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 8,3%, WTI - на 10,1%.

По итогам заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), прошедшего на прошлой неделе, было объявлено о продлении сроков компенсации недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ до конца 2020 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выразил уверенность, что в сентябре-декабре 2,4 млн баррелей в сутки недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.

JMMC рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

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