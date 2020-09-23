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Часть доходов исключат из базы расчета повышенного НДФЛ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Часть доходов граждан может быть исключена из базы расчета повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которым со следующего года будут облагаться заработки свыше 5 млн рублей.

Законопроект о прогрессивном НДФЛ - ставке 15% вместо 13% - для доходов более 5 млн руб. в год одобрен правительством и внесен в Госдуму на прошлой неделе.

"Вернемся к вопросу, который мы рассматривали на прошлом заседании. Речь идет о поручении президента со следующего года изменить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Такой ставкой предлагается облагать не все доходы, а только ту часть, которая превышает 5 млн руб. Эти деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями", - сказал премьер Михаил Мишустин, открывая заседание правительства в среду.

"Правительством был подготовлен законопроект, который внесен в Госдуму. Нам удалось предусмотреть максимально необременительный для людей механизм. Не надо будет бегать и собирать справки, если они получают доходы не из одного источника - всю эту работу проведет налоговая служба, и по итогам года направит уведомление о необходимости уплаты такого налога. Не все средства поступят в бюджет в следующем году, часть из них придет только в 2022 году, но деньги на лечение детей с редкими заболеваниями должны быть уже в 2021 году, и мы зарезервировали их в проекте бюджета", - отметил Мишустин.

При этом он напомнил, что президент одновременно поручил и определить виды доходов, к которым применяется повышенная налоговая ставка. "Здесь нельзя чисто механически применять нормы действующего закона к новому налогу. Важно уточнить, какие виды доходов действительно необходимо оставить в законопроекте, а какие исключить", - сказал премьер.

"Считаю, что этот вопрос должен обсуждаться публично. Поэтому прошу Минфин вместе с парламентом и регионами дополнительно обсудить эти вопросы, чтобы определить базу для налога по 15-процентной ставке", - заключил он.

Россия

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