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В Кремле выразили уверенность в восстановлении позиций рубля в будущем

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле отмечают нынешнюю волатильность курса рубля, но уверены, что российская валюта восстановит свои позиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Волатильность курса, безусловно, имеет место быть. Этого сложно не заметить", - сказал он журналистам.

При этом, как отметил пресс-секретарь президента, "совсем недавнее и давнее прошлое показывает нам, что эта волатильность - двусторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступает период, когда он эту силу восстанавливает".

"Другое дело - в какие сроки это произойдет. Но это - рыночная волатильность, и нет сомнений, что затем произойдет восстановление позиций рубля", - добавил Песков.

Ранее в понедельник стало известно, что в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднимался в моменте до 79 руб., евро торговался недалеко от отметки 92 руб.

Дмитрий Песков

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