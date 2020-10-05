Горбуша в центре России за неделю подорожала почти на 5%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В центральных регионах России вырос спрос на лососевых рыб, в частности, на горбушу, и за неделю она подорожала на 4,7%, до 220 рублей за килограмм, сообщило Росрыболовство.

За ту же неделю скумбрия подорожала в Центральном федеральном округе на 6,1%, до 140 рублей за килограмм. Минтай подешевел на 2,1%, до 92 рублей за килограмм из-за больших запасов этой рыбы.

В северо-западных регионах рыба тоже дорожает вслед за мировыми ценами и хорошим спросом. Треска подорожала на 2,5%, до 205 рублей за кг, скумбрия - на 3,8%, до 135 рублей, пикшаа - на 1,5%, до 137 рублей.

На Дальнем Востоке оптовые цены на рыбу стабилизировались из-за избыточного предложения.

Ранее Росрыболовство прогнозировало, что вылов лососей в 2020 году может снизиться до 300-310 тыс. тонн против 498 тыс. тонн в 2019 году.

По данным ведомства, с 22 по 28 сентября потребительские цены на мороженую неразделанную рыбу увеличились на 0,2%. По сравнению с началом года они поднялись на 1,1%.