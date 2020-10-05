Поступления в бюджет РФ от интернет-торговли выросли почти в два раза

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Рост поступлений в бюджет РФ от интернет-торговли после снижения порога беспошлинного ввоза с 1 января 2020 года составил около 88%.

"За январь-сентябрь в бюджет таможенными органами перечислено 1 млрд 236 млн рублей. В прошлом году за этот же период в отношении данной категории товаров перечислено 657,8 млн рублей. Таким образом, перечисления увеличились практически в два раза", - сообщила "Интерфаксу" замглавы ФТС Елена Ягодкина.

По ее словам, в среднем перечисления в сфере интернет-торговли в 2020 году варьируются от 150 млн до 170 млн рублей в месяц.

С 1 января 2020 года беспошлинный порог ввоза для интернет-торговли был снижен с 500 евро до 200 евро.В настоящее время при заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг надо будет заплатить пошлину в размере 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за 1 кг перевеса. Помимо нее придется заплатить таможенный сбор 250 рублей.

Для сравнения, в 2019 году, не платя пошлину, можно было получить товары на 500 евро и весом до 31 кг. Но пошлина в то время составляла 30% от суммы превышения или 4 евро за каждый килограмм сверх порога.

Как сообщалось ранее, по "доковидным" подсчетам ФТС, с которыми ознакомился "Интерфакс", в первом полугодии 2020 года поступления таможенных платежей от интернет-торговли ожидались на уровне 1,9 млрд руб.

ФТС в своих прогнозах основывалась на прогнозных объемах ввоза товаров в 2019 году в рамках интернет-торговли - 329,9 млн международных почтовых отправлений и 8,1 млн отправлений экспресс-доставки, а также на структуре стоимости товаров по категории отправления (посылка, мелкий пакет, EMS-отправление, отправление экспресс-доставки), сообщал ранее источник.