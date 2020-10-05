Нефть Brent подорожала более чем на 5% до $41,4 за баррель

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжает активно дорожать на торгах в понедельник благодаря оптимизму по поводу состояния здоровья президента США Дональда Трампа.

Помимо этого, поддержку котировкам оказало сообщение о приостановке добычи на четырех норвежских месторождениях из-за забастовки рабочих.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 по московскому времени в понедельник составляет $41,40 за баррель, что на $2,13 (5,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,27 за баррель, что на $2,22 (5,99%) выше уровня предыдущей сессии.

Подъем цен на нефть "связан с общим укреплением рынка", цены растут после падения на прошлой неделе, в то время как американские фондовые индексы повышаются после распродажи в пятницу, говорит старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

"Колебания, как минимум, частично связаны со здоровьем президента Трампа; неопределенность, которую спровоцировала новость о его заболевании коронавирусом, привела к потерям на рынке в пятницу, в то время как предположения о том, что он может быть вскоре выписан, оказали поддержку" рынку в понедельник, отмечает эксперт.

В воскресенье лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что Дональд Трамп, у которого на прошлой неделе обнаружили коронавирус, идет на поправку. "Со времени нашего предыдущего разговора с вами (журналистами - ИФ), состояние здоровья президента Трампа продолжило улучшаться", - приводят его слова американские СМИ.

Один из лечащих врачей Трампа Брайан Гарибальди выразил надежду, что при благоприятном развитии событий пациента можно будет выписать уже в понедельник.

Тем временем норвежская Equinor приостановила работу на месторождениях Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn и Valemon в Северном море из-за забастовки 54 рабочих. На прошлой неделе норвежская ассоциация Norwegian Oil & Gas сообщила, что шесть месторождений в Северном море, оператором которых является Equinor, могут быть затронуты действиями профсоюза, с которым не удалось достичь соглашения по вопросам оплаты труда. Общая добыча на этих месторождениях составляет 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Однако, как сообщает S&P Global Platts, прогноз ситуации на нефтяном рынке остается неблагоприятным, поскольку новые карантинные меры угрожают восстановлению мировой экономики и оказывают давление на нефтяной спрос, в то время как ОПЕК+ пытается сократить предложение с помощью соблюдения квот на добычу.

Агентство отмечает, что на этой неделе нефтяные цены будут чувствительны к новостям о распространении коронавируса, а также о судьбе нового пакета мер поддержки экономики США.

Аналитики Saxo Bank считают "маловероятным обвал цен вроде апрельского". "Однако совершенно ясно, что не будет никакого восстановления до того, как либо пандемия будет поставлена под контроль, либо появится общедоступная вакцина", - сказал глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.