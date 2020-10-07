Brent подешевела до $42,03 за баррель

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти в среду снижаются после двух дней уверенного роста.

К 8:07 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,62 (1,45%), до $42,03 за баррель. За вторник Brent подорожала на $1,36 (3,3%), до $42,65 за баррель, после скачка на 5,1% днем ранее.

Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX к этому времени на $0,73 (1,79%), до $39,94 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,45 (3,7%) - до $40,67 за баррель, в понедельник котировки WTI выросли на 5,9%.

Поддержку рынку во вторник оказали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Дельта", который усилился до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, свидетельствуют данные Национального центра слежения за ураганами. По прогнозам, юга США ураган достигнет в четверг или пятницу утром.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды МВД США, по состоянию на вторник было остановлено 29,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Обеспокоенность по поводу предложения также вызывает забастовка рабочих в Норвегии, из-за которой Equinor ранее приостановила добычу на четырех месторождениях в Северном море.

Инвесторы продолжают следить за судьбой нового пакета мер поддержки экономики США. Во вторник президент страны Дональд Трамп сообщил о приостановке до президентских выборов переговоров по новому пакету стимулов.

Помимо этого, трейдеры в среду ожидают публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 2 октября, выросли на 951 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 867 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,03 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 749 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей.