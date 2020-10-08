Посещаемость IKEA в РФ за год упала почти на треть на фоне локдауна

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Шведская IKEA в 2020 финансовом году (закончился в августе) увеличила продажи в России на 3%.

"Наши продажи выросли на 3% к предыдущему фингоду. Мы продолжили рост, несмотря на локдаун", - заявил журналистам генеральный директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

По его словам, посещаемость магазинов была ниже, чем в прошлом году, а количество посетителей за год составило 47 млн (в 2019 фингоду российские магазины IKEA посетили 67 млн человек, то есть этот показатель упал почти на 30%).

Онлайн-магазин стал основным каналом продаж IKEA во время локдауна, когда все физические магазины были закрыты на период от двух до четырех месяцев, отметил Эрнтелл. В результате доля онлайн-продаж выросла до 20% от оборота ритейлера с 12% до пандемии. Однако делать выводы о динамике пока рано, поскольку ситуация еще не

стабилизировалась, и бизнес все еще находится под влиянием последствий пандемии, считает глава российского подразделения сети.

По его словам, в настоящее время трафик в магазинах еще не восстановился, в том числе по причине ограничения числа посетителей из соображений безопасности.

IKEA в России

В настоящее время в России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега", два магазина нового городского формата в Москве, а также несколько дизайн-студий. До конца года компания планирует открыть в Москве еще один магазин городского формата - в ТЦ "Европолис". Площади этих магазинов составляют 7,7-7,9 тыс. кв.м против средней площади московских гипермаркетов IKEA в 29,9 тыс. кв.м.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Икеа Дом" (управляет магазинами IKEA в России) по РСБУ в 2019 году выросла на 12,6%, до 115,355 млрд рублей.

По данным IKEA, в 2019 финансовом году рост выручки составил 17% (в рублях).