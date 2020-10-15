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ВТБ высвободил акции девелопера ПИК, заложенные ранее в рамках сделки репо

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ВТБ высвободил 15,5-процентный пакет акций группы компаний ПИК, заложенный в начале недели в рамках сделки репо, свидетельствует информация банка. Доля ВТБ в капитале компании выросла до 23,05% с 7,57%.

"Как мы говорили ранее, ВТБ сохраняет свою долю в капитале ГК ПИК. Передача акций на короткий срок происходила в рамках технических операций банка по управлению ликвидностью", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"Группа компаний ПИК" - один из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером "ПИКа" с долей 59% является Сергей Гордеев, у группы ВТБ 23%. В свободном обращении находится 17,6% акций компании.

ВТБ в 2015 году приобрел 7,57% квазиказначейских акций "ПИКа", аккумулированных в рамках делистинга компании с Лондонской биржи. В 2017 году банк увеличил долю владения в капитале девелопера до 23%, выкупив акции у Гордеева. На тот момент рыночная стоимость приобретенного пакета в 15,5% акций оценивалась примерно в 38 млрд рублей.

Группа ПИК ВТБ Сергей Гордеев

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