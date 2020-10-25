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Греф отметил, что рубль фундаментально недооценен

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Курс рубля фундаментально недооценен, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Фундаментально курс сегодня сильно недооценен, и если геополитические факторы стабилизируются, и ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной и понятной, то я думаю, рубль до конца года укрепится. Второй фактор - это, собственно, фундаментальные экономические причины", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения" на канале "Россия 1".

По оценке топ-менеджера, к этим фундаментальным экономическим причинам относятся валютный баланс, который зависит от цен на экспортные товары и, в первую очередь, на нефть.

"Полное восстановление экономики - 2022 год, 2021 год нам нужно будет еще учиться жить с коронавирусом. Я не думаю, что мы полностью вернемся к доковидной жизни, когда начинает першить горло, я начинаю надевать маску на себя - это забота не столько о себе, сколько об окружающих. До коронавируса я этого не делал", - сказал Греф.

Как сообщалось, в конце июля Сбербанк скорректировал ожидания по курсу рубля к доллару США на 2020 год с 70,7 руб./$1 до 70-71 руб./$1, на 2021 год понизил с 70,0 руб./$1 до 68-69 руб./$1, на 2022 год - с 70,5 руб./$1 до 69-70 руб./$1.

Сбербанк Герман Греф рубль

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