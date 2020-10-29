ФАС заявила о признаках картелей на биржевых торгах Аи-95 весной и летом

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Проверка Федеральной антимонопольной службой (ФАС) причин роста биржевых цен на Аи-95 весной и в начале лета указывает на признаки картелей, сообщил "Интерфаксу" начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

"Думаю, что в течение нескольких месяцев стоит ожидать новые антимонопольные дела", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ФАС проводит проверку по 95-му бензину, оценивая действия и продавцов, и покупателей весной - в начале лета 2020 года. Тогда на фоне резкого роста спроса на топливо стоимость 95-го бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже росла длительное время и ставила исторические рекорды.

Также сообщалось, что Верховный суд поддержал ФАС, признавшую топливных трейдеров "Солид" и "А-Ойл" виновными в картельном сговоре на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году.

"В отношении компаний "Солид-Товарные рынки" и "А-Ойл" возбуждены административные дела. В ходе их рассмотрения будут определены размеры административных штрафов и вынесены постановления. Как долго продлится эта процедура сейчас сказать сложно, полагаю, несколько месяцев", - добавил Тенишев.