Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за падающей нефтью из-за обеспокоенности по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии президентских выборов в США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,7-1% во главе с бумагами "Роснефти".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2671,93 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1056,22 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 80,22 рубля (+0,69 рубля), золото стоит $1884,1 за тройскую унцию (+0,2%).

Подешевели акции "Роснефти" (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Россетей" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), Сбербанка (-1,2% и -1,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), UC Rusal (-1,1%), "Татнефти" (-1%), банка ВТБ (-1%), "Газпром нефти" (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), Московской биржи (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), МТС (-0,5%), "Магнита" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), акции Polymetal (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Норникеля" (+0,2%).

"Детский мир" (+0,6%, до 110,62 рубля) в III квартале сократил чистую прибыль на 1,5%, до 2,3 млрд руб., сообщила компания. При этом "Детский мир" будет рекомендовать распределить всю чистую прибыль в качестве промежуточных дивидендов за 2020 год, в результате чего общие выплаты могут вырасти до 7,8 млрд рублей (10,6 рубля на акцию).

Мнения аналитиков

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в понедельник возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС за счет бумаг нефтегазового сектора. Усиление ограничительных мер многими европейскими странами дало основания для опасений в отношении устойчивости текущего баланса спроса и предложения на рынке энергоносителей. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение роста доллара - сочетание снижения нефтяных цен и повышения по индексу доллара (DXY) формирует фон, неблагоприятный для рубля.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник неоднозначный. С одной стороны, азиатские индексы преимущественно растут, реагируя на сильные данные по Китаю. С другой, нефть в глубоком "минусе" на новостях о возвращении тотальных карантинных мер в ряде стран Европы, включая Италию и Великобританию, а также росте добычи в Ливии и Ираке.

Сырьевые валюты преимущественно слабеют, а индекс доллара превысил 94 пункта. В начале торгов российский рынок акций может уйти в "минус", а самым слабым будет нефтегазовый сектор. Рубль также окажется под давлением, хотя его сильная перепроданность делает ставки против него высокорискованным занятием, считает аналитик.

В США в пятницу, 30 октября, индексы упали на 0,6-2,5%, на неделе наблюдалась значительная волатильность в преддверии президентских выборов. Ухудшение настроений инвесторов было связано с рекордным ростом числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, новыми ограничениями в Европе и неоднозначными квартальными результатами крупных технологических компаний, пишет The Wall Street Journal.

Несмотря на более оптимистичные статистические данные и улучшение финансовых показателей компаний, многие инвесторы опасаются последствий нового раунда ограничений, направленных на сдерживание темпов распространения коронавируса.

Индекс Dow Jones за неделю упал на 6,5%, что стало самым существенным недельным спадом с обвала рынка в связи с пандемией коронавируса в марте. По итогам октября все три индекса потеряли более 2%, при этом они продемонстрировали снижение по итогам второго месяца подряд.

В понедельник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite топчется на уровне пятницы, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,3%) на признаках дальнейшего восстановления экономики Китая, стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне пятницы).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в октябре составил 51,4 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее, что является максимальной отметкой с марта. Эксперты в среднем оценивали значение промышленного PMI в октябре на уровне 51,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку восьмой месяц подряд после падения до рекордного минимума на пике пандемии COVID-19 в Китае в феврале.

Между тем значение PMI сферы услуг и строительства КНР в октябре достигло максимального уровня за семь лет. Показатель составил 56,2 пункта против 55,9 пункта месяцем ранее. Индикатор находится выше отметки в 50 пунктов по итогам восьмого месяца подряд.

При этом промышленный PMI в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в октябре подскочил до максимума почти за десятилетие - с января 2011 года. Индекс достиг 53,6 пункта по сравнению с 53 пунктами в сентябре. Его значение остается выше 50 пунктов шесть месяцев подряд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение индикатора в прошлом месяце до 52,8 пункта.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены продолжают снижение, зафиксировав сильное падение по итогам прошлого месяца. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $36,64 за баррель (-3,4% и -0,8% в пятницу), декабрьская цена WTI - $34,38 за баррель (-3,9% и -1,1% в пятницу).

В октябре нефть WTI подешевела на максимальные с марта 11%, Brent потеряла в цене 8,5%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Падение нефтяных цен в прошлом месяце объясняется обеспокоенностью по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.

Тем временем добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. б/с, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн б/с, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала, которого цитирует Bloomberg. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. б/с.

По словам главы NOC, компания планирует к концу следующего года нарастить добычу до 1,6 млн б/с. Примерно такой же уровень наблюдался до начала гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Трейдеры также ожидают итогов президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября.

Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам шестой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 221 установки.