Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:14Заразились
на 02.11В России 1 655 038+18 257В мире 46 509 232+446 707

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за падающей нефтью из-за обеспокоенности по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии президентских выборов в США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,7-1% во главе с бумагами "Роснефти".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2671,93 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1056,22 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 80,22 рубля (+0,69 рубля), золото стоит $1884,1 за тройскую унцию (+0,2%).

Подешевели акции "Роснефти" (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Россетей" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), Сбербанка (-1,2% и -1,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), UC Rusal (-1,1%), "Татнефти" (-1%), банка ВТБ (-1%), "Газпром нефти" (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), Московской биржи (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), МТС (-0,5%), "Магнита" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), акции Polymetal (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Норникеля" (+0,2%).

"Детский мир" (+0,6%, до 110,62 рубля) в III квартале сократил чистую прибыль на 1,5%, до 2,3 млрд руб., сообщила компания. При этом "Детский мир" будет рекомендовать распределить всю чистую прибыль в качестве промежуточных дивидендов за 2020 год, в результате чего общие выплаты могут вырасти до 7,8 млрд рублей (10,6 рубля на акцию).

Мнения аналитиков

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в понедельник возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС за счет бумаг нефтегазового сектора. Усиление ограничительных мер многими европейскими странами дало основания для опасений в отношении устойчивости текущего баланса спроса и предложения на рынке энергоносителей. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение роста доллара - сочетание снижения нефтяных цен и повышения по индексу доллара (DXY) формирует фон, неблагоприятный для рубля.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник неоднозначный. С одной стороны, азиатские индексы преимущественно растут, реагируя на сильные данные по Китаю. С другой, нефть в глубоком "минусе" на новостях о возвращении тотальных карантинных мер в ряде стран Европы, включая Италию и Великобританию, а также росте добычи в Ливии и Ираке.

Сырьевые валюты преимущественно слабеют, а индекс доллара превысил 94 пункта. В начале торгов российский рынок акций может уйти в "минус", а самым слабым будет нефтегазовый сектор. Рубль также окажется под давлением, хотя его сильная перепроданность делает ставки против него высокорискованным занятием, считает аналитик.

В США в пятницу, 30 октября, индексы упали на 0,6-2,5%, на неделе наблюдалась значительная волатильность в преддверии президентских выборов. Ухудшение настроений инвесторов было связано с рекордным ростом числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, новыми ограничениями в Европе и неоднозначными квартальными результатами крупных технологических компаний, пишет The Wall Street Journal.

Несмотря на более оптимистичные статистические данные и улучшение финансовых показателей компаний, многие инвесторы опасаются последствий нового раунда ограничений, направленных на сдерживание темпов распространения коронавируса.

Индекс Dow Jones за неделю упал на 6,5%, что стало самым существенным недельным спадом с обвала рынка в связи с пандемией коронавируса в марте. По итогам октября все три индекса потеряли более 2%, при этом они продемонстрировали снижение по итогам второго месяца подряд.

В понедельник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite топчется на уровне пятницы, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,3%) на признаках дальнейшего восстановления экономики Китая, стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне пятницы).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в октябре составил 51,4 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее, что является максимальной отметкой с марта. Эксперты в среднем оценивали значение промышленного PMI в октябре на уровне 51,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку восьмой месяц подряд после падения до рекордного минимума на пике пандемии COVID-19 в Китае в феврале.

Между тем значение PMI сферы услуг и строительства КНР в октябре достигло максимального уровня за семь лет. Показатель составил 56,2 пункта против 55,9 пункта месяцем ранее. Индикатор находится выше отметки в 50 пунктов по итогам восьмого месяца подряд.

При этом промышленный PMI в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в октябре подскочил до максимума почти за десятилетие - с января 2011 года. Индекс достиг 53,6 пункта по сравнению с 53 пунктами в сентябре. Его значение остается выше 50 пунктов шесть месяцев подряд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение индикатора в прошлом месяце до 52,8 пункта.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены продолжают снижение, зафиксировав сильное падение по итогам прошлого месяца. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $36,64 за баррель (-3,4% и -0,8% в пятницу), декабрьская цена WTI - $34,38 за баррель (-3,9% и -1,1% в пятницу).

В октябре нефть WTI подешевела на максимальные с марта 11%, Brent потеряла в цене 8,5%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Падение нефтяных цен в прошлом месяце объясняется обеспокоенностью по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.

Тем временем добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. б/с, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн б/с, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала, которого цитирует Bloomberg. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. б/с.

По словам главы NOC, компания планирует к концу следующего года нарастить добычу до 1,6 млн б/с. Примерно такой же уровень наблюдался до начала гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Трейдеры также ожидают итогов президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября.

Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам шестой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 221 установки.

МосБиржа РТС Китай США Brent WTI Великобритания

Новости по теме

Новости

Евро в моменте превысил 94 руб. впервые с 16 декабря 2014 года

Пандемия коронавируса

"Фармасинтез" хочет выпускать лекарство от COVID-19 без согласия владельца патента

"Фармасинтез" хочет выпускать лекарство от COVID-19 без согласия владельца патента

РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"

РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"

Переход критической IT-инфраструктуры на российский софт отложат до 2024 года

Уведомительный порядок маркировки лекарств отменят с нового года

Пандемия коронавируса

Минпромторг признал сложности с медицинским кислородом в 22 регионах

Минпромторг признал сложности с медицинским кислородом в 22 регионах

Котировки нефти завершили неделю максимальным спадом с апреля

ВТБ продал гостиницу "Пекин"

ВТБ продал гостиницу "Пекин"

Владеющий "Динамо" ВТБ продал акции футбольного "Локомотива"

Владеющий "Динамо" ВТБ продал акции футбольного "Локомотива"

"Газпром" обогнал "Роснефть" по уровню рыночной капитализации

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');