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Число жалоб россиян на финорганизации вернулось на "доковидный" уровень

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Банк России в сентябре 2020 года получил 20,4 тыс. жалоб граждан на финансовые организации, что примерно соответствует февральскому показателю, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России отмечает тенденцию к снижению числа поступающих жалоб граждан: к концу III квартала их количество практически вернулось к показателям до пандемии. Тем не менее на годовую динамику продолжает оказывать влияние всплеск обращений в апреле, который произошел на фоне ограничительных мер из-за пандемии коронавируса", - подчеркивает ЦБ.

Пандемия коронавируса

За 9 месяцев 2020 года в Банк России поступило 212,8 тыс. жалоб, что на 15,1% больше показателя за аналогичный период 2019 года.

К концу III квартала значительно сократилось количество жалоб на банки благодаря урегулированию проблем с отказами кредиторов в предоставлении кредитных каникул, а также принятым мерам по вопросам реструктуризации кредитов и займов, отмечает ЦБ.

В целом за 9 месяцев 2020 года количество жалоб в отношении банков выросло на 41,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 149,4 тыс.

Жалоб на страховые компании за январь-сентябрь 2020 года стало меньше на 28%, их число снизилось до 23,2 тыс., в первую очередь за счет сокращения обращений по вопросам ОСАГО.

В январе-сентябре 2020 года количество жалоб, поступивших в отношении микрофинансовых организаций, снизилось на 13,5% - до 18,2 тыс.

Количество жалоб в отношении субъектов рынка ценных бумаг за 9 месяцев 2020 года выросло на 66,1% - до 1,2 тыс., субъектов рынка коллективных инвестиций - снизилось на 15,6%, до 1,6 тыс., акционерных обществ, эмитентов эмиссионных ценных бумаг и обществ с ограниченной ответственностью - снизилось на 34,1%, до 1,8 тыс.

ЦБ РФ Коронавирус

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