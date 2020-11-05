Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,8-2%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips вслед за выросшими мировыми фондовыми площадками и нефтью в ожидании подведения итогов прошедших президентских и парламентских выборов в США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,8-2%.

К 10:01 индекс МосБиржи поднялся до 2835,72 пункта (+1,8%), индекс РТС - до 1130,61 пункта (+2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,6%.

Доллар упал до 78,41 рубля (-0,94 рубля), золото стоит $1911 за унцию (+0,8%).

Подорожали акции "Яндекса" (+3,6%), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (+2,3%), "Татнефти" (+2,1%), банка ВТБ (+2%), "Газпрома" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), Сбербанка (+1,7% и +1,8% "префы"), "Московской Биржи" (+1,4%), "НЛМК" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,4%), "Магнита" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,2%), АФК "Система" (+1,2%), "Норникеля" (+1,2%), "МТС" (+1,1%), "Россетей" (+1,1%), "Интер РАО" (+1%), ПАО "Полюс" (+1%), "РусГидро" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "ММК" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%).

По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в четверг рынок акций будет расти, отыгрывая рост цен на нефть в среду, вызванный снижением запасов в США. Фактор выборов в США пока не отыгран, поскольку итоги пока еще не ясны, хотя пока Джо Байден ближе к победе, чем Трамп.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, несмотря на сохранение неопределенности в отношении итогов президентских выборов в США (подсчет голосов продолжается, ни один из кандидатов не признал поражения), трейдеры на мировых рынках акций настроены оптимистично, предполагая, что отсутствие перевеса числа голосов представителей демократической партии в Конгрессе предотвратит отмену налоговых льгот, введенных ранее по инициативе Дональда Трампа. На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции доллара вниз в соответствии с динамикой индекса доллара (DXY), отражающего изменения курса доллара США к корзине мировых валют.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать позитивным: индексы в Азии растут, металлы дорожают. Лишь нефть немного смущает российский рынок волной фиксации прибыли. Впрочем, наличие республиканского большинства в Сенате США защитит нефть от экологического радикализма демократов. Слабый доллар поддерживает склонность к риску, которая проявится в виде роста российского рынка в начале дня. Рубль также может продолжить свое укрепление, так как антироссийская тема на прошедших выборах в США оказалась мало востребованной.

Выборы в США прошли, но их итоги остаются неясными. Голосование по почте почти 100 млн американцев вносит элемент неожиданности в подсчет голосов. Очное голосование почти полностью на стороне Дональда Трампа, а вот учет "почтовых" избирателей меняет картину в пользу демократа Джо Байдена, который побеждает в ключевых штатах. Для рынков также важен расклад сил в Конгрессе США. Представитель республиканцев Сьюзен Коллинз выиграла в штате Мэн, почти похоронив надежды демократов на контроль Сената. Как минимум, республиканский Сенат сможет сопротивляться чрезмерным попыткам повысить налоги или принять жесткие регулятивные нормы.

Итоги выборов остаются неясными, но рынок США уже готовится к тому, что политики вернутся к рассмотрению экономических вопросов. Любой президент США всегда работает на экономику, хотя и с некоторыми вариациями. Поэтому завершение выборного цикла возвращает политическую систему к решению насущных задач, отмечает Кочетков.

В США в среду индексы акций выросли на 1,3-3,9%, индекс S&P 500 (+2,2%) продемонстрировал максимальный за свою историю рост для дня после президентских выборов в США, пишет The Wall Street Journal.

На момент закрытия торгов подсчет голосов еще продолжался в нескольких ключевых штатах, включая Пенсильванию. Победа в Пенсильвании приносит 20 голосов выборщиков. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что одерживает победу в штате.

Помимо этого, штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине и оформил иск с требованием на время остановить подсчет голосов в Мичигане, чтобы возобновить его только в присутствии представителей команды президента.

Небольшой разрыв между двумя кандидатами, наблюдавшийся на протяжении подсчета голосов, стал неожиданным, учитывая результаты предвыборных опросов, которые показывали значительный отрыв кандидата от Демократической партии Джо Байдена, пишет MarketWatch. Данные опросов также указывали на "голубую волну", предполагающую победу демократов не только на президентских выборах, но и на выборах в обе палаты Конгресса США.

К моменту закрытия торгов промежуточные результаты выборов свидетельствовали о высокой вероятности сохранения республиканского большинства в Сенате.

В четверг в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,2%, гонконгский Hang Seng растет на 2,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,8%).

Исход выборов президента США остается неопределенным, однако поддержку рынку оказывают перспективы сохранения разделенного Конгресса. Вероятное республиканское большинство в Сенате снижает шансы увеличения налогов и ужесточения регулирования, которых инвесторы ожидали в случае победы демократов, пишет Associated Press.

Подсчет голосов продолжается, и по последним данным, кандидат от демократической партии Джо Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270, при 214 голосах у Трампа.

В то же время, принятие масштабного пакета мер поддержки экономики США теперь выглядит менее вероятным, что может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) США принять дополнительные стимулы.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank и IHS Markit (SPB: INFO), в октябре вырос до 47,7 пункта с 46,9 пункта в сентябре, свидетельствуют окончательные данные. Предварительное значение указывало на снижение индикатора до 46,6 пункта.

Значение сводного PMI Японии также было пересмотрено в сторону повышения - до 48 пунктов с предварительных 46,7 пункта. В сентябре его значение составило 46,6 пункта. Оба показателя достигли максимума с января текущего года.

Инвесторы также ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут оглашены в четверг.

Нефть утром в четверг корректируется вниз после существенного скачка накануне на данных о падении запасов в США; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $40,37 за баррель (-2,1% и +3,8% в среду), декабрьская цена WTI - $38,33 за баррель (-2,1% и +4% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,998 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 936 тыс. баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,5 млн б/с.

Расчет экспертов на то, что результатом ноябрьских выборов в США станет так называемая "голубая волна", при которой демократы одержат убедительную победу на выборах президента, а также получат контроль над обеими палатами Конгресса, не реализовался.

На данный момент демократы и республиканцы получили по 48 мест в Сенате, при этом в Палате представителей демократы сохраняют большинство.

Реализация этого сценария стала бы "бычьим" фактором для финансовых рынков, поскольку означала бы принятие властями масштабной программы стимулирующих мер, которые помогли бы американской экономике справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Поддержку рынку нефти ранее также оказали ожидания действий ОПЕК+. По данным Dow Jones, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК рассматривают возможность не просто продления действующих ограничений на добычу нефти, но и сокращения добычи, опасаясь падения спроса в условиях второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинных мер в Европе.