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Трамп обвинил демократов в накрутке голосов в Пенсильвании и Мичигане

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в попытках манипуляции с голосами сразу в целом ряде штатов.

"Они находят голоса за Байдена повсюду: в Пенсильвании, Висконсине, Мичигане. Так плохо для нашей страны", - написал Трамп в твиттере.

"Они изо всех сил пытаются уничтожить преимущество в Пенсильвании в 500 тыс. голосов. Как в Мичигане и других!" - убежден он.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Действующий глава государства, республиканец Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден. Победитель выборов пока не определился.

Ранее штаты Висконсин и Мичиган аналитики отдавали Трампу. Однако за последние несколько часов ситуация поменялась кардинальным образом: теперь эти штаты "перекрасились" в синий цвет демократов. Если даже без Висконсина, но с Мичиганом, Трампу хватало голосов выборщиков для общей победы, то теперь он не набирает необходимых 270. Их набирает его соперник Джо Байден. Трамп пока продолжает лидировать в Пенсильвании.

Трамп предупредил, что готов обратиться в Верховный суд, так как считает неправильным учитывать на выборах бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Выборы в США

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