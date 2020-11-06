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Юань отыграл более половины потерь, понесенных из-за торговой войны с США

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань подорожал на 8% с конца мая, отыграв более половины падения, зафиксированного на фоне торговой войны с США.

Среди факторов, поддерживающих юань, - более высокие по сравнению с Соединенными Штатами процентные ставки, а также довольно быстрое восстановление экономики КНР после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Перспектива победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена также оказывает поддержку юаню, поскольку считается, что политика демократов в отношении Пекина будет менее враждебной или, по крайней мере, более предсказуемой, пишет агентство Bloomberg.

В пятницу курс доллара поднялся до 6,6293 юаня по сравнению с 6,6064 юаня накануне. Однако с начала текущей недели доллар подешевел на 0,9% в паре с китайской нацвалютой.

Курс доллара, поднимавшийся почти до 7,2 юаня из-за торговой войны, которую начал американский президент Дональд Трамп, в настоящее время близок к отметке в 6,6 юаня/$1, до которой он не опускался уже более двух лет.

"Сейчас хорошее время для покупки юаня, - отмечает аналитик Scotiabank в Сингапуре Гао Ци. - Если Байден выиграет выборы в США, укрепление юаня продолжится. Мы ожидаем, что к концу текущего года курс доллара опустится до 6,4 юаня или даже до 6,25 юаня. Таким образом, юань может отыграть все потери, понесенные с начала торговой войны с США".

Китай США Джо Байден Дональд Трамп

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