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ВТБ купил долю в компании "Игора Драйв" за 2,8 млрд рублей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ раскрыл цену покупки 15%-ной доли в ООО "Игора Драйв", которая развивает гоночный комплекс. Сделка стоила 2,8 млрд рублей, свидетельствует отчетность ВТБ по МСФО.

Исходя из цены приобретения банком долей в "Игора Драйв", вся компания может быть оценена в 18,7 млрд рублей.

Комплекс расположен на площади 100 гектаров в 54 км от Санкт-Петербурга, он включает 10 профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндурокросса, картинга, супермото и парных гонок, трассу для испытаний внедорожников, трассу и центр контраварийной подготовки. Объем вложенных инвестиций в "Игору Драйв" не раскрывался.

ВТБ приобрел 15% долей в "Игора Драйв" в июле этого года по итогам увеличения капитала компании. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", до сделки с ВТБ 50% трассы "Игора" принадлежало Михаилу Шеломову (совладелец АБ "Россия" и страховой компании "СОГАЗ"), еще 25% - другому совладельцу АБ "Россия" Юрию Ковальчуку через компанию "Арконн". Остальными 25% в "Игора Драйв" владел собственник строительного холдинга "Русь", автогонщик Владимир Васильев.

Шеломов и Ковальчук по-прежнему владеют 50% и 25% долей соответственно, а доля Васильева в результате допэмиссии сократилась до 10%.

ВТБ отмечал, что традиционно поддерживает автомобильный спорт. На протяжении многих лет банк сотрудничает с командой "КАМАЗ-Мастер", а также является титульным спонсором российского этапа Formula 1 в Сочи. Сотрудничество с "Игора Драйв" стало логичным продолжением этого направления продвижения бренда ВТБ, указывали в банке. ВТБ планировал поделиться накопленной экспертизой и опытом проведения соревнований международного уровня.

Строительство комплекса "Игора Драйв" было завершено в конце 2019 года. Автор проекта - немецкий архитектор Герман Тильке, создатель всех современных автодромов "Формулы-1" начиная с 1988 года. Инфраструктура "Игора Драйв" позволяет проводить гонки ведущих международных и российских серий. В 2020 году комплекс принял этап Кубка мира по ралли-рейдам, российскую серию кольцевых гонок.

В сентябре 2019 года Daily Mail сообщила, что руководство "Формулы-1" обсуждает планы переноса Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург на новую трассу "Игора Драйв". Позднее российские власти отрицали эту информацию.

ВТБ Петербург Игора Драйв

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