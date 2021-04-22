ВТБ увеличил долю в гоночной трассе под Петербургом до 45%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ увеличил долю в компании "Игора Драйв", развивающей гоночный комплекс под Санкт-Петербургом, до 45% с 15%, сообщил госбанк.

Комплекс расположен на площади 100 гектаров в 54 км от Санкт-Петербурга, он включает 10 профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндурокросса, картинга, супермото и парных гонок, трассу для испытаний внедорожников, трассу и центр контраварийной подготовки.

Первые 15% в "Игора Драйв" ВТБ приобрел в июле 2020 года за 2,8 млрд рублей. Исходя из цены той сделки, всю компанию на тот момент можно было оценить в 18,7 млрд рублей.

До прошлогодней сделки с ВТБ 50% трассы "Игора" принадлежало через ООО "Акцепт" Михаилу Шеломову (совладелец АБ "Россия" и страховой компании "СОГАЗ"), еще 25% - другому совладельцу АБ "Россия" Юрию Ковальчуку через компанию "Арконн". Остальными 25% в "Игора Драйв" владел собственник строительного холдинга "Русь", автогонщик Владимир Васильев.

После вхождения в капитал ВТБ Шеломов и Ковальчук сохранили свою доли, а пакет Васильева в результате сократился до 10%. Теперь же, согласно данным ЕГРЮЛ на 21 апреля, у "Игора Драйва" осталось три совладельца: у ВТБ и "Акцепта" по 45%, у Васильева - 10%, а "Арконн" из капитала компании вышел.

В прошлом году, комментируя инвестицию в "Игора Драйв", ВТБ отмечал, что традиционно поддерживает автомобильный спорт. На протяжении многих лет банк сотрудничает с командой "КАМАЗ-Мастер", а также является титульным спонсором российского этапа Formula 1 в Сочи. Сотрудничество с "Игора Драйв" стало логичным продолжением этого направления продвижения бренда ВТБ, указывали в банке.

Строительство комплекса "Игора Драйв" было завершено в конце 2019 года. Автор проекта - немецкий архитектор Герман Тильке, создатель всех современных автодромов "Формулы-1" начиная с 1988 года. Инфраструктура "Игора Драйв" позволяет проводить гонки ведущих международных и российских серий. В 2020 году комплекс принял этап Кубка мира по ралли-рейдам, российскую серию кольцевых гонок.

В сентябре 2019 года британский таблоид Daily Mail сообщил, что руководство "Формулы-1" обсуждает планы переноса Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург на новую трассу "Игора Драйв". Позднее российские власти отрицали эту информацию.