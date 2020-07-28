ВТБ стал совладельцем гоночной трассы "Игора Драйв"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ВТБ приобрел 15% в компании "Игора Драйв", которая развивает гоночный комплекс в Ленинградской области, следует из материалов госбанка.

Комплекс расположен на площади 100 гектаров в 54 км от Петербурга. Он включает 10 профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндурокросса, картинга, супермото и парных гонок, трассу для испытаний внедорожников, трассу и центр контраварийной подготовки. Объем вложенных инвестиций в "Игору Драйв" не раскрывался.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", до сделки с ВТБ 50% трассы "Игора" принадлежало Михаилу Шеломову (совладелец АБ "Россия" и страховой компании "СОГАЗ"), еще 25% - другому совладельцу АБ "Россия" Юрию Ковальчуку через компанию "Арконн". Остальными 25% в "Игора Драйв" на начало июля владел собственник строительного холдинга "Русь", автогонщик Владимир Васильев.

Как следует из данных "СПАРК-Интерфакс", ВТБ приобрел 15% долей "Игора Драйв" по итогам увеличения капитала компании. Шеломов и Ковальчук по-прежнему владеют 50% и 25% долей соответственно, а доля Васильева сократилась до 10%.

Комментируя сделку, старший вице-презиент ВТБ Виктор Лукьянов напомнил, что банк традиционно поддерживает автомобильный спорт: много лет сотрудничает с командой "КАМАЗ-Мастер и является титульным спонсором российского этапа "Формулы 1" в Сочи.

"Сотрудничество с "Игора Драйв" стало логичным продолжением этого направления продвижения бренда ВТБ. Мы сможем поделиться накопленной нами экспертизой и опытом проведения соревнований международного уровня, что будет способствовать успешному развитию нового комплекса", - сказал Лукьянов через пресс-службу.

Строительство комплекса "Игора Драйв" завершилосьв конце 2019 года. Автор проекта - германский архитектор Герман Тильке, создатель всех автодромов "Формулы-1" начиная с 1988 года. Инфраструктура "Игора Драйв" позволяет проводить гонки ведущих международных и российских серий. В 2020 году комплекс принял этап Кубка мира по ралли-рейдам, российскую серию кольцевых гонок.

В сентябре 2019 года Daily Mail сообщила, что руководство "Формулы-1" обсуждает планы переноса Гран-при России из Сочи в Петербург на новую трассу "Игора Драйв". Позднее российские власти отрицали эту информацию.

"Игора Драйв" проводит не только автогонки: в августе на территории трассы пройдут шоу-мероприятия активно развивающегося в России на фоне карантинных ограничений формата drive in, когда зрители следят за действием из окон автомобиля.