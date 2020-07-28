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ВТБ стал совладельцем гоночной трассы "Игора Драйв"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ВТБ приобрел 15% в компании "Игора Драйв", которая развивает гоночный комплекс в Ленинградской области, следует из материалов госбанка.

Комплекс расположен на площади 100 гектаров в 54 км от Петербурга. Он включает 10 профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндурокросса, картинга, супермото и парных гонок, трассу для испытаний внедорожников, трассу и центр контраварийной подготовки. Объем вложенных инвестиций в "Игору Драйв" не раскрывался.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", до сделки с ВТБ 50% трассы "Игора" принадлежало Михаилу Шеломову (совладелец АБ "Россия" и страховой компании "СОГАЗ"), еще 25% - другому совладельцу АБ "Россия" Юрию Ковальчуку через компанию "Арконн". Остальными 25% в "Игора Драйв" на начало июля владел собственник строительного холдинга "Русь", автогонщик Владимир Васильев.

Как следует из данных "СПАРК-Интерфакс", ВТБ приобрел 15% долей "Игора Драйв" по итогам увеличения капитала компании. Шеломов и Ковальчук по-прежнему владеют 50% и 25% долей соответственно, а доля Васильева сократилась до 10%.

Комментируя сделку, старший вице-презиент ВТБ Виктор Лукьянов напомнил, что банк традиционно поддерживает автомобильный спорт: много лет сотрудничает с командой "КАМАЗ-Мастер и является титульным спонсором российского этапа "Формулы 1" в Сочи.

"Сотрудничество с "Игора Драйв" стало логичным продолжением этого направления продвижения бренда ВТБ. Мы сможем поделиться накопленной нами экспертизой и опытом проведения соревнований международного уровня, что будет способствовать успешному развитию нового комплекса", - сказал Лукьянов через пресс-службу.

Строительство комплекса "Игора Драйв" завершилосьв конце 2019 года. Автор проекта - германский архитектор Герман Тильке, создатель всех автодромов "Формулы-1" начиная с 1988 года. Инфраструктура "Игора Драйв" позволяет проводить гонки ведущих международных и российских серий. В 2020 году комплекс принял этап Кубка мира по ралли-рейдам, российскую серию кольцевых гонок.

В сентябре 2019 года Daily Mail сообщила, что руководство "Формулы-1" обсуждает планы переноса Гран-при России из Сочи в Петербург на новую трассу "Игора Драйв". Позднее российские власти отрицали эту информацию.

"Игора Драйв" проводит не только автогонки: в августе на территории трассы пройдут шоу-мероприятия активно развивающегося в России на фоне карантинных ограничений формата drive in, когда зрители следят за действием из окон автомобиля.

ВТБ Игора Драйв F1 Сочи Ленинградская область Петербург Герман Тильке Михаил Шеломов. АБ Россия Юрий Ковальчук

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