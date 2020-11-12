Литва раскритиковала Латвию из-за торговли электроэнергией с Россией

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Литвы обратилось к Латвии из-за ее решения начать торговлю электроэнергией с Россией, поскольку Вильнюс считает это нарушением трехстороннего соглашения между странами Балтии, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Мы уже и в устной форме информировали и, конечно, информируем в письменной, поскольку в ситуации, когда не подтверждена новая методика (торговли электроэнергией с третьими странами, в том числе с РФ - ИФ), соответственно действует методика 2018 года, в ней как раз не предусмотрены возможности торговли электроэнергией с Россией, что латыши вроде бы и начали делать. Это объективные факты, их следует фиксировать", - сказал Линкявичюс в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Латвия начала торговлю с Россией спустя несколько дней после того, как Литва прекратила торговлю с Белоруссией в рамках бойкота электроэнергии с Белорусской АЭС. Литовский сетевой оператор Litgrid приостановил коммерческие операции с Белоруссией 3 ноября - в день, когда АЭС была подключена к энергосистеме.

В рамках бойкота электроэнергии с БелАЭС три страны Балтии договорились принять новую методику торговли электроэнергии с третьими странами, согласно которой поставки будут осуществляться через перемычку на границе Латвии и России, тогда как до 3 ноября они осуществлялись через перемычку Белоруссия-Литва. Латвия и Эстония уже утвердили новую методику, а Литва - нет. Литовская сторона считает, что новая методика должна вступить в силу только после ее утверждения регуляторами всех трех стран Балтии, а до этого действует методика 2018 года. Согласно последней, в рамках режима бойкота электроэнергии с БелАЭС все три прибалтийских страны должны прекратить торговлю электроэнергией с Россией (за исключением Калининградской области) и с Белоруссией.

В Литве новая методика вызвала большие дискуссии - ее одобрило министерство энергетики, но не утвердил государственный совет по регулированию энергетики, ее критикуют и победившие на выборах в парламент консерваторы.

Методика позволяет импортировать определенное количество электроэнергии из РФ, однако у этой электроэнергии должна быть гарантия происхождения, доказывающая, что она не произведена белорусскими производителями. Однако консерваторы считают, что в предложенной Минэнерго Литвы методике нет достаточных мер, чтобы обеспечить отказ от закупки электроэнергии с БелАЭС. Они выступают за более строгое регулирование энергопотоков и более надежную систему сертификатов.

Линкявичюс отметил, что переговоры с Латвией по инструментам бойкота электроэнергии с БелАЭС продолжаются.

"Мы постоянно обсуждаем с латышами, там в чем-то не согласны, в чем-то согласны, это нормальный переговорный процесс. Я думаю, что он и будет продолжаться", - сказал министр.

Глава литовского МИД дал интервью Ziniu radijas через день после того, как комитет по европейским делам парламента Литвы призвал правительство повысить давление на Латвию в вопросе торговли электроэнергией с Россией. Депутаты подозревают, что таким образом на литовский рынок может поступать электроэнергия, произведенная на Белорусской АЭС.

Ранее эстонский сетевой оператор Elering сообщил, что торговля электроэнергией с Россией через латвийско-российскую перемычку, пропускная способность которой почти вполовину меньше, чем литовско-белорусской перемычки, начнется 5 ноября.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Проект строительства БелАЭС вызвал неоднозначную реакцию у стран-соседей. Самым яростным противником проекта выступает Литва, которая считает станцию небезопасной.