Евро подорожал на 29 копеек

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Рубль подешевел к бивалютной корзине утром во вторник на "Московской бирже" на наметившемся торможении тенденции к росту на нефтяных площадках и охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,27-76,39 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 17,75 копейки, до 76,3375 рубля. Евро подорожал на 29 копеек, 90,5075 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) выросла на 22,8 копейки к уровню закрытия понедельника, до 82,714 рубля.

Доллар при этом оказался на 58,22 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 66,54 копейки ниже официального курса. Такая динамика объясняется заметные падением доллара и евро на торгах "Московской биржи" во второй половине дня понедельника, уже после объявления Банком России официальных курсов на 17 ноября.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника является следствием наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала и охлаждения интереса глобальных инвесторов к активам и валютам развивающихся стран. При этом цены на нефть притормозили рост, отмечавшийся накануне на новостях об эффективности новой вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna, и стабилизировались у отметки $44 за баррель для сорта Brent.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,4%, до $44 за баррель. За торги понедельника контракт подорожал на 2,4% - до $43,82 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 0,2%, до $41,42 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на 3% - до $41,34 за баррель.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ во вторник рассмотрят перспективы нефтяного рынка и возможность отсрочки запланированного увеличения c 2021 года нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки на 3-6 месяцев. В понедельник состоялось заседание экспертов технического комитета ОПЕК+, который рекомендовал министерскому комитету принять решение о сохранении текущих уровней ограничений, то есть отсрочить повышение добычи на срок 3-6 месяцев, сообщило агентство Bloomberg. Сохранение текущего уровня ограничений странами ОПЕК+ позволило бы несколько компенсировать рост предложения со стороны Ливии, которая уже нарастила добычу более чем до 1 млн баррелей в сутки, отмечают эксперты. Опасения в отношении перспектив спроса на нефть сохраняются в связи с тем, что многие страны мира переживают вторую волну пандемии коронавируса и вынуждены вводить новые карантинные меры.