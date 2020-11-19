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ФНС ждет снижения поступления налогов в консолидированный бюджет на 10% в 2020г.

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ в январе-октябре снизилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11% - до 16,9 трлн рублей, по итогам года ожидается сокращение на 10% - до 20,5 трлн рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Если во втором квартале снижение поступлений составило 26%, то уже по итогам 10 месяцев поступления составили 16,9 трлн рублей, я говорю о консолидированном бюджете, и это минус 11", - сказал он.

По словам Егорова, если "отложить и посмотреть, как без фактора углеводородов складываются поступления (в бюджет - ИФ), то мы выходим ноль в ноль, то есть мы выходим ровно с теми же поступлениями, что были в том году".

Он пояснил, что стабильными остались ненефтегазовые доходы. "Мы, как всегда, консервативны, поэтому посмотрим конец года. Надеюсь, что, может быть, какой-то плюс покажет. Тут главное - не передавить", - сказал глава ФНС.

ФНС Даниил Егоров Владимир Путин

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