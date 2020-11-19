ФНС вернула налоги самозанятым за 2019 год и начислила 15 млрд руб. для их уплаты в 2020

Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров Фото: Kremlin.ru

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) вернула самозанятым налоги, уплаченные ими в 2019 году, а также начислила капитал для их оплаты в текущем году на сумму более 15 млрд рублей, сообщил глава службы Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Мы также по вашему поручению реализовали программу для самозанятых, мы вернули все налоги за 2019 год и начислили более 15 млрд рублей. (...) Налог на профессиональный доход им возвращен. Второе. Мы начислили так называемые бонусы, как их принято называть, это, по сути, капитал на уплату налогов, более 15 млрд рублей, сегодня работающим людям", - сказал он.

"После этого количество самозанятых не увеличилось?", - поинтересовался президент.

Егоров в ответ сообщил, что количество самозанятых растет по 5 тысяч человек в день. "Тут, с одной стороны, нужно быть очень аккуратным, чтобы смотреть, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые. С другой стороны, конечно, это серьезное подспорье людям быть легальными - просто, удобно, без лишней административной нагрузки", - сказал глава ФНС.

В системе самозанятых уже работает более 1,3 млн человек, сообщил он.

Владимир Путин в мае предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ на уплату налога в 2020 году. "В прошлом году в четырех регионах страны - в Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях - самозанятые граждане, а это люди, которые в том числе, оказывают транспортные услуги, сдают недвижимость, работают репетиторами, нянями и так далее, получили возможность официально оформить свою деятельность, выйти из так называемой серой зоны и платить налог в размере 4% или 6% от дохода. Такой возможностью в прошлом году воспользовались около 340 тысяч человек. Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищенно и цивилизовано. Считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. В этой связи предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме", - заявил он.

В 2021 году право на дополнительный налоговый капитал в размере одного МРОТ (12,13 тыс. рублей) планируется предоставить молодым людям до 18 лет (регистрироваться в качестве самозанятых смогут граждане с 16 лет), которые впервые зарегистрируются. В результате общая сумма льготы с учетом стандартного вычета в 10 тыс. рублей составит для них 22,13 тыс. рублей. Эти деньги можно будет тратить на уплату будущих налогов. Вычет будет предоставляться автоматически.

Неиспользованный на уменьшение налога до момента исполнения самозанятому 18 лет остаток этого налогового вычета будет перенесен на будущие периоды в размере, не превышающем 10 тыс. рублей.

Поступления и проверки

Егоров сообщил на встрече с Путиным, что поступление налогов в консолидированный бюджет РФ в январе-октябре снизилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11% - до 16,9 трлн рублей, по итогам года ожидается сокращение на 10% - до 20,5 трлн рублей.

"Если во втором квартале снижение поступлений составило 26%, то уже по итогам 10 месяцев поступления составили 16,9 трлн рублей, я говорю о консолидированном бюджете, и это минус 11%", - сказал он.

"Если говорить о результатах этого года, то мы планируем выйти на 20,5 трлн рублей консолидированного бюджета (это минус 10% к прошлому году). Если мы говорим о том, чтобы отложить и посмотреть, как без фактора углеводородов складываются поступления, то мы выходим ноль в ноль, то есть мы выходим ровно с теми же поступлениями, что были в том году", - отметил Егоров.

Он пояснил, что стабильными остались ненефтегазовые доходы. "Мы, как всегда, консервативны, поэтому посмотрим конец года. Надеюсь, что, может быть, какой-то плюс покажет. Тут главное - не передавить", - сказал глава ФНС.

По его словам, внедрение в деятельность ФНС аналитических инструментов позволило существенно сократить число проверок: "по сути, компании видят, что транзакции отслеживаются, и смысла уходить (от налогов – ИФ) просто никакого нет".

"Нам вообще кажется, что даже важно не как цифры изменились (а мы сегодня наблюдаем минимальную сумму, долю налогового разрыва, например, в НДС - 0,43% от всех оборотов, всех вычетов страны, такой минимальной цифры мы еще не наблюдали), а качество. То есть привычка ухода от уплаты налогов, по сути, сама уходит. Даже в такой кризисной ситуации мы все равно наблюдаем очень низкие показатели налогового разрыва – это, мне кажется, особенная ценность", - заявил Егоров.

Президент, в свою очередь, сказал, что ФНС, "благодаря усилиям сегодняшнего председателя правительства (Михаил Мишустин руководил ведомством до Егорова – ИФ), превратилось в очень высокотехнологичное ведомство, внедрено очень много современных инструментов, сервисов".