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Акционер S7 призвала авиакомпании отказаться от демпинга

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Совладелец S7, дочь основателей группы Татьяна Филева призвала авиакомпании, которые злоупотребляют демпингом в сложный для отрасли период пандемии, отказаться от таких действий и вести себя "адекватно".

Экономический кризис

"С "Аэрофлотом" конкурировать непросто, но при этом надо сказать, что "Аэрофлот" - очень адекватный конкурент, они делают действительно адекватные действия на рынке, которые мы, например, понимаем. И даже имея большую господдержку в период пандемии - докапитализация, кредиты - они ведут себя на рынке очень адекватно. При этом я бы говорила, что на рынке есть low fare (низкотарифные - ИФ) перевозчики - это различные компании, в том числе и частные - которые ведут себе, с нашей точки зрения, менее адекватно", - сказала Филева "РБК ТВ".

По ее словам, тарифы авиакомпаний в августе были на 15-20% ниже, чем годом ранее. Накопить "полноценную подушку безопасности" в течение лета не удалось, а впереди "очень тяжелая зима и, на самом деле, непростое лето 2021 года", предупредила она.

"Понимаете, кризис он длинный, но многим кажется, что будет весна, и кризис закончится. Я думаю, такое стабильное восстановление в авиации начнется с весны 2022 года. Ожидать звездного лета 2021 года не стоит, - отметила Филева. - У тебя ограниченное количество денег, и, наверное, вести себя неадекватно, когда ты теряешь деньги, ты можешь какой-то ограниченный период времени. Поэтому "Аэрофлот" делает очень грамотные действия, он не пытается демпинговать рынок, хотя имеет большие ресурсы. Он пытается сохранить связанность страны. А когда мы говорим про некоторых конкурентов, они живут как будто бы не будет завтра. То есть они демпингуют, а лето будет сложное, и сейчас надо всем себя вести адекватно: спроса меньше, чем емкостей".

Говоря о перспективах развития в России низкобюджетных авиаперевозок, Филева заявила, что рынок "явно движется в эту сторону, и понятно почему: доходы населения не растут". При этом, по ее мнению, многие российские авиакомпании, заявляющие о планах работать в low cost сегменте, путают его с low fare.

"Low fare может быть каждый: для этого просто нужно понизить тариф и работать в убыток, а low cost - это низкие "косты" (расходы. - ИФ.) и оптимизация, и это изначально надо строить компанию так. А из сетевого перевозчика взять и завтра вот так сделать low cost - это потеря сильных сторон и, возможно, неприобретение ничего", - заявила Филева. При этом сама S7, по ее словам, пока не планирует переориентироваться в low cost. "Мы туда не идем, мы видим какой-то разумный баланс между сервисом и качеством для пассажира, который, мы считаем, нужен на рынке", - сказала она.

S7 - российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

Хроника 27 января – 04 декабря 2020 годаЭкономический кризис
S7 Татьяна Филева коронавирус Аэрофлот

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