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РФПИ инвестировал в Ozon в ходе IPO

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций принял участие в первичном публичном размещении акций (IPO) компании Ozon, сообщил РФПИ.

Один из двух основных акционеров Ozon - давний партнер РФПИ фонд Baring Vostok.

"Первичное размещение акций Ozon предоставило хорошую возможность осуществить уже вторую за полгода совместную инвестицию с нашим давним надежным партнером - фондом Baring Vostok, с которым мы планируем развивать сотрудничество в будущем", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

Фонд не раскрыл параметров своего участия в сделке, общий объем которой по итогам реализации опциона организаторов может превысить $1,1 млрд.

РФПИ Ozon Кирилл Дмитриев Baring Vostok

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