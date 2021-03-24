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Думе предложили ограничить банковские займы для закредитованных граждан

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и его первый заместитель Игорь Дивинский внесли в палату законопроект №1135194-7 о законодательном ограничении банков в выдаче ряда займов закредитованным гражданам.

Документ даст совету директоров Банка России право устанавливать максимально допустимую долю отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) этого вида, предоставленных банком или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала. Период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения, а также значения характеристик кредитов (займов), для которых будут вводиться прямые количественные ограничения, также будет определять совет директоров ЦБ.

ЦБ сможет вводить ограничения в отношении розничных кредитов, за исключением ипотеки и автокредитов, говорится в пояснительной записке к документу.

Виды кредитов, к которым могут быть применены прямые количественные ограничения, их характеристики, а также порядок применения ограничений будут устанавливаться нормативным актом Банка России. При этом прямые количественные ограничения предполагается дифференцировать по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов (займов), от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и (или) отнесения кредитных организаций к системно значимым.

Если банки или МФО будут нарушать установленные прямые количественные ограничения, ЦБ сможет вводить повышенные надбавки к коэффициентам риска или применять надзорные меры, предусмотренные частью первой статьи 74 закона "О Центральном банке" (от штрафа до введения ограничений на проведение отдельных операций), а для микрофинансовых организаций - устанавливать дополнительные коэффициенты риска или применять меры, предусмотренные федеральными законами.

Законопроект обяжет кредиторов доводить до сведения заемщиков на своем официальном сайте, в помещениях и местах обслуживания клиентов, а также при обращении заемщика к кредитору информацию о введенных Банком России прямых количественных ограничениях.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Банк России в сентябре 2019 года в консультативном докладе попросил наделить его правом устанавливать прямые количественные ограничения выдачи отдельных видов кредитов в зависимости от их характеристик.

Банк России Анатолий Аксаков Игорь Дивинский Госдума

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