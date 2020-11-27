"Открытие" передаст "Трасту" 9% акций ВТБ на рыночных условиях

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Банк "ФК Открытие" передаст "Трасту" 9% акций ВТБ, которыми он владеет напрямую, акции будут переданы на рыночных условиях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

"Открытие" напрямую и через связанные структуры владеет 14,8% голосующих акций ВТБ.

"Мы не комментируем действия наших акционеров, при этом подчеркнем, что данное решение никак не повлияет на фактическую акционерную структуру нашего банка", - заявилив пресс-службе ВТБ.

И "Открытие", и "Траст" в настоящее время находятся под контролем Банка России.

Ранее в пятницу ЦБ сообщил, что "Траст" купит непрофильные активы "Открытия", в том числе акции ВТБ, за счет своей свободной ликвидности и за счет депозита Банка России. Размер депозита не превысит 79,8 млрд рублей. Сделку регулятор объяснил необходимостью очистить баланс "Открытия" при подготовке его к продаже.

Активы предполагается приобрести за счет свободной ликвидности "Траста", сформировавшейся по итогам работы с непрофильными активами, а также депозита ЦБ.