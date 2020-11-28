Кудрин спрогнозировал рост числа бедных в России по итогам года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин спрогнозировал экономический спад до 4,5% и значительное снижение уровня жизни в России по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса, а также увеличение числа бедных на 1 млн человек.

"Для меня как экономиста проблема в том, что после того, как последние лет 5 до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким. По второму кварталу это больше 8% падения жизненного уровня, в третьем квартале уже 4,5%", - сказал он в субботу на общероссийском гражданском форуме.

"У нас примерно на миллион (человек) прирастет бедность. К сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно, - заявил Кудрин. - Это означает, что нам нужно наш фокус обращать на тех людей, которым нужна поддержка".

Как он добавил, "такого кризиса, как сейчас, когда вся мировая экономика падает примерно на 4%, даже китайская растет меньше, чем обычно, это означает, что это новая реальность для всего мира".

По его словам, пандемия вызвала падение экономики в Европе по итогам года на 8-9%, Великобритании - на 11%, экономика РФ, по официальному прогнозу, упадет на 3,9%. "Думаю, больше (падение российской экономики составит) 4%, может быть, 4,5%", - сказал Кудрин.

Ранее сообщалось, что Счетная палата ждет падения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,8%.