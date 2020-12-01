ОПЕК нашел консенсус внутри, но не снаружи - заседание ОПЕК+ перенесено. Обобщение

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Министры стран ОПЕК на заседании в понедельник достигли консенсуса о необходимости продлить текущие ограничения по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено на 3 декабря для дополнительных консультаций.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении нефтедобычи после падения на четверть спроса на нефть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

Хороший старт

Ноябрь принес много неожиданностей нефтяному рынку, как приятных, так и неприятных. Возобновление карантинов для сдерживания COVID-19, а также оправившаяся после военного конфликта нефтедобыча в Ливии играют против ОПЕК+, но появление вакцины от заболевания дает надежду на то, что спрос восстановится быстрее, кроме того Азия активно наращивает спрос на "черное золото". Но не надо забывать и о сезонности - зимой спрос всегда слабее.

Влияние этих факторов хорошо прослеживается и в том, как ведут себя цены на нефть. Если возобновление карантинов увело их ниже $40 за баррель - до уровня, вокруг которого они колебались с мая этого года, - то после информации об успешных испытаниях вакцины цены взмыли сразу до $45 за "бочку".

Страны заговорили о возможной отсрочке планируемого наращивания добычи с января 2021 года, и цены воодушевились еще больше, пробив уровень в $48 за баррель. Однако министерский мониторинговый комитет (JMMC) 17 ноября не стал давать рекомендаций министрам, предложив посмотреть, как поведет себя рынок - насколько сильным будет рост спроса в Азии, распространятся ли карантины на другие страны, кроме Европы и США, как будет восстанавливаться добыча в Ливии и как страны, не полностью исполнявшие соглашение, будут компенсировать ранее недосокращенные объемы.

JMMC пообещал дать министрам рекомендацию лишь к 1 декабря на заседании всех министров стран ОПЕК+. В воскресенье лидеры сделки - Россия и Саудовская Аравия - пригласили на переговоры членов комитета. В качестве базового варианта, как сообщали источники "Интерфакса", обсуждалось продление на первый квартал, но в качестве возможных вариантов - постепенное наращивание добычи не на 2 млн б/с, а более низким темпом во время первого квартала.

Как рассказали источники "Интерфакса" среди делегатов ОПЕК+, в ходе заседания Казахстан заявил, что ему сложно продлевать сделку на текущих условиях. По данным СМИ, Казахстан выступил против продления. В понедельник источник в госведомствах республики сообщил "Интерфаксу", что республика не против продления текущих ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+.

"Казахстан не против сделки и высказал свою позицию. Профильное министерство (Минэнерго - ИФ) не против этой сделки, готово к обсуждению и переговорам", - сказал собеседник агентства. Другой информированный источник сообщил агентству, что накануне в ходе неофициальной встречи JMMC Казахстан поддержал позицию по продлению ограничений на первый квартал 2021 года, но одним из ключевых условий для этого было смягчение действующих квот.

Также не поддержали продление ОАЭ, министр энергетики которых давно высказывает позицию, что для принятия решения о продлении сделки нужно добиться того, чтобы "двоечники" исполнили свои обязательства по недосокращенным объемам. С мая накопленная недосдача достигла 2,35 млн б/с (в расчете на месяц), при этом хуже всех исполняли сделку Ирак, Нигерия, Габон, Ангола, Алжир. Россия все это время исполняла сделку близко к 100%, но за счет больших объемов, которые нужно было снизить второму по величине производителю нефти в мире (квота с мае - 2,5 млн б/с), накопленный долг составляет почти столько же, сколько и у второго производителя среди ОПЕК - Ирака, который в процентном соотношении существенно недоисполнял сделку - около 0,6 млн б/с.

Призрачно все

На заседании министров ОПЕК в понедельник ОАЭ повторило свою позицию, однако в результате консенсус был найден, сообщил "Интерфаксу" один из делегатов, но финального решения ОПЕК не вынес до переговоров со странами ОПЕК+.

"На сегодня 180-е заседание конференции ОПЕК закрылось. Делегации стран-членов вновь соберутся для дальнейшего обсуждения завтра, 1 декабря", - сообщила ОПЕК.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане, всегда один из самых разговорчивых спикеров, сообщил иранским журналистам после заседания картеля: "Заседание членов ОПЕК длилось четыре часа, но не завершилось. Я думаю, что в ОПЕК не было проблем, хотя некоторые члены ОПЕК жаловались на несоблюдение требований". Министр отметил, что переговоры с ОПЕК+ во вторник будут трудными и потребуют терпения.

Журналисты уже разошлись писать статьи о предстоящем заседании, как их труд превратился в прах - стало известно, что заседание ОПЕК+ перенесено на 3 декабря для проведения дополнительных консультаций.

В памяти всплыли мартовские встречи, когда карантины от COVID-19 были только в Азии и казались чем-то призрачным - Саудовская Аравия, предвидя существенное падение спроса, пыталась всеми силами уговорить Россию продлить ограничения в 1,7 млн б/с и добавить "смешные" теперь 1,5 млн б/с. Саудовская Аравия после длительного заседания убедила страны ОПЕК согласиться на продление и увеличение квоты на 1,5 млн б/с на первый квартал 2020 года. А после того, как все спокойно разошлись по домам поздним вечером, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман собрал несколько министров в своем любимом отеле в центре Вены и согласовал с ними увеличение сокращений на весь 2020 год.

Однако на следующий день Саудовской Аравии не удалось уговорить страны не-ОПЕК во главе с Россией не только на то, чтобы увеличить сокращения, но даже и продлить сделку. Ослабленный коронавирусом нефтяной рынок покатился вниз после того, как Саудовская Аравия открыла нефтяные скважины и снизила цены на свое сырье.

Однако в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что текущие разногласия между странами ОПЕК+ по будущей сделке несопоставимы с теми, которые были в марте. Он также отрицательно ответил на вопрос о том, серьезные ли это разногласия. Он подчеркнул, что это "рабочая ситуация". Пресс-секретарь президента не стал говорить о позиции России по вопросу предстоящей сделки на 2021 году.

По словам Пескова, у Владимира Путина пока нет в планах проведения переговоров с руководством Саудовской Аравии. Также в ближайшее время не запланированы, по его словам, контакты с руководством ОАЭ и Казахстана.

Впрочем, это было вчера.